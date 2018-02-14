فيسبوك يقدم هدية لمن يعلنون ارتباطهم يوم عيد الحب

أعلن مسؤول بموقع التواصل الاجتماعي الأشهر فيسبوك أن الموقع سيقدم هدية "افتراضية" لمن يعلنون ارتباطهم عاطفيا بتغيير حالتهم الاجتماعية على صفحاتهم الشخصية يوم عيد الحب الذي يحل اليوم الأربعاء 14 فبراير/شباط.

© REUTERS/ Philippe Wojazer محكمة ألمانية تقف في وجه "فيسبوك"

ونقل موقع TNW عن أحد مسؤولي فيسبوك أن من يعلنون عن علاقتهم العاطفية يوم عيد الحب "الفالنتاين" سيحصلون على عدة مزايا متعلقة بتغيير طابع تطبيق المحادثة "فيسبوك ماسنجر"، بالإضافة إلى منحهم إيموجي خاص بالمناسبة ذاتها ملحق بأسفل يمين صندوق المحادثة بدلا من أيقونة "الإعجاب" الشهيرة.

وأوضح الموقع أن تفاصيل تطبيق المحادثة ستكون، وفقًا لهذه الميزة المخصصة للمرتبطين في هذا اليوم، أكثر رومانسية، وعلى الرغم من أن بعض من هذه الخصائص ستتاح لكل من المرتبطين في هذا اليوم وغير المرتبطين، إلا أن من بين الميزات التي سيحظى بها حصريا المرتبطون حديثا أنه سيميز لون صندوق المحادثة مع الشخص الذي يرتبط به المستخدم بلون أخضر.

وسيعمل الماسنجر على تنبيه شريكك عندما تصبح "أونلاين"، حيث سيمطر صندوق المحادثة بالقلوب بمجرد دخولك إلى التطبيق، كما سيتم توفير عدد من الفلاتر الرومانسية التي ستكون كخلفية للمحادثة.

يذكر أن عملاقي صناعة المحتوى الإلكتروني فيسبوك وغوغل، يواجهان خطر التعرض لخسائر فادحة تقدر بنحو 2 مليار دولار وذلك بعد أن هدد كبار المعلنين بسحب أعمالهم من الشركتين.

وذكرت صحيفة لوس أنغلوس تايمز الأمريكية أن شركة Unilever، إحدى كبريات شركات الإعلانات في العالم هددت بسحب أعمالها من فيسبوك وغوغل، في حال أن لم تتخذ الشركتان إجراءات فعالة لوقف ما أطلقت عليه "المحتوى الخبيث".