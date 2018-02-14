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07:07 14 فبراير/ شباط 2018
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    نورول ماهجابين حسن

    أمريكية تقرر الزواج من "فيديو جيم" بعد نهاية علاقاتها بآلة حاسبة

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    قررت فتاة أمريكية مؤخرًا الزواج من جهاز لألعاب الفيديو "فيديو جيم"، وذلك بعد أن انتهت علاقتها السابقة بآلة حاسبة نهاية مآساوية.

    نيللي كريم تبحث عن زوجها المختفي في موسكو وتبدي استعدادها للمشاركة في السينما الروسية
    © Sputnik. Kiril Kalinikov
    حقيقة زواج نيللي كريم من رجل أعمال مصري
    وذكر موقع مترو البريطاني أن فتاة تدعى نورول ماهجابين حسن، من ولاية فلوريدا الأمريكية، تبلغ من العمر 20 عامًا، قررت الزواج من جهاز ألعاب الفيديو "تيتريس"، بعد أن فقدت شريك علاقتها السابقة في حريق.

    وأوضح الموقع أن الفتاة بدأت علاقتها بالجهاز تيتريس منذ شهر سبتمبر/أيلول عام 2016، والآن وصل بها الحال إلى أنها تقضي ما يقارب الاثنى عشرة ساعة في استخدام الجهاز وممارسة ما به من ألعاب.

    وتطورت العلاقة بين الفتاة والجهاز إلى حد أنها أكدت قيام علاقة جسدية معه، فتقول أنها تنام برفقة جهازها وتستمتع بعلاقة معه، وتقول أن علاقتها بالجهاز بدأت عندما سمعت بلعبة تدعى Smash Run والتي راحت تمارسها على الجهاز لفترات طويلة.

    وتخطط الفتاة حاليا للزواج من تيتريس عقب إتمام دراستها، على أن يتم الزفاف في حفل يحضره الأصدقاء، وتقول عن ذلك:

    أريد أن أتزوج تيتريس في حفل شرعي، أود أن يحضر الجميع.

    واعترفت بأنها قبل أن تقع في حب تيتريس كانت على علاقة بآلة حاسبة تدعى بيير، وأنها اعتادت منذ أن بلغت سن الشباب ألا تعجب ولا تقع في حب الآدميين، بل في حب الروبوتات والأجهزة فقط.

     

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    الكلمات الدلالية:
    آلة حاسبة, ألعاب فيديو, روبوت, زواج, فتاة, أمريكا
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