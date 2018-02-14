محرك طائرة بوينغ 777 يتطاير في الهواء خلال رحلة جوية (فيديو+صور)

نشر ركاب طائرة من نوع بوينغ 777 كانت متجهة من مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية الى هاواي صورا وفيديو لتناثر أجزاء من أحد محركات الطائرة في الهواء أثناء طيرانها فوق المحيط.

الفيديو و الصور التي تم نشرها تظهر تضرر أحد محركات الطائرة بشكل كبير، حيث ظهرت بوضوح الأجزاء الداخلية للمحرك.

لتغرد ماريا فالاششي إحدى المسافرات على متن الطائرة قائلة:"اسوأ يوم في حياتي".

من جهته إريك حداد أحد المسافرين على متن الرحلة، لم يدع الحادثة تمر مرور الكرام دون التعليق ساخرا:"إن التعليمات لاتقول شيئا عن هذا".

I don't see anything about this in the manual ✈️#ua1175 pic.twitter.com/yTECg9fxZw — Erik Haddad (@erikhaddad) ١٣ فبراير، ٢٠١٨

من جهتها شركة الطيران كانت قد أعلنت عن تضرر أحد محركات الطائرة بشكل كبير و لم تحدد سبب الحادث.

يذكر بأن الطيارين تمكنوا من الهبوط بأمان دون وقوع أي إصابات.