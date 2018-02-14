محرك طائرة بوينغ 777 يتطاير في الهواء خلال رحلة جوية (فيديو+صور)

الفيديو و الصور التي تم نشرها تظهر تضرر أحد محركات الطائرة بشكل كبير، حيث ظهرت بوضوح الأجزاء الداخلية للمحرك.
that looks bad, plane and simple ✈️ #ua1175 pic.twitter.com/EKXUxDBw9q— Erik Haddad (@erikhaddad) ١٣ فبراير، ٢٠١٨
لتغرد ماريا فالاششي إحدى المسافرات على متن الطائرة قائلة:"اسوأ يوم في حياتي".
Scariest flight of my life #ua1175 pic.twitter.com/hjCvrJ9VwV— Maria Falaschi (@mfalaschi) ١٣ فبراير، ٢٠١٨
من جهته إريك حداد أحد المسافرين على متن الرحلة، لم يدع الحادثة تمر مرور الكرام دون التعليق ساخرا:"إن التعليمات لاتقول شيئا عن هذا".
I don't see anything about this in the manual ✈️#ua1175 pic.twitter.com/yTECg9fxZw— Erik Haddad (@erikhaddad) ١٣ فبراير، ٢٠١٨
من جهتها شركة الطيران كانت قد أعلنت عن تضرر أحد محركات الطائرة بشكل كبير و لم تحدد سبب الحادث.
يذكر بأن الطيارين تمكنوا من الهبوط بأمان دون وقوع أي إصابات.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)