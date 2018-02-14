حقيقة توزيع هيئة الأمر بالمعروف السعودية زهورا حمراء في عيد الحب

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورا لعدد من المشايخ في السعودية يوزعون الزهور الحمراء على المارة، احتفالا بعيد الحب.

وهاجم المستخدمون في المملكة، معتبرين أن المشايخ خالفوا ما صرحوا به من قبل من أن الاحتفال بعيد الحب (الفالنتين) أمر غير شرعي.

هيئة الأمر بالمعروف

إقلبت لبس البشت وأصبحت

تقدم الورود للمارة بمناسبة ما يسمى عيد الحب

لا والله ضاعت السعودية وتلاحقوا على الحرمين الشريفين قبل لا توصل له المنكرات pic.twitter.com/0YtEJsbrTB — Nasser A Al Darwish (@naldarwish26) February 14, 2018

​والملاحظ أن غالبية من نشروا صور المشايخ، نشطاء مؤيدون لدولة قطر، أو مقيمين في قطر، وكان ذلك واضحا في وضعهم صور للأمير تميم حاكم قطر.

​#عيد_الحب هذي اخرتها توزيع الورد فى عيد الحب ❌❌❌ #هييه_الامر_بالمعروف pic.twitter.com/8xQ27toXo4

وفي ذات الوقت تداول هذه الصور عدد من المستخدمين في السعودية، معتبرين أن هذه واحدة من مظاهر التطور في المملكة.

#عيد_الحب

هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تشارك السعوديين عيد الحب جزائهم الله خير pic.twitter.com/RJKCXeThzi — عبدالله | طيران (@tayara_Abdullah) February 14, 2018

​والمفاجأة أن الصور التي تم تداولها لا علاقة لها بعيد الحب، وإنما تعود إلى عام 2015، وكانت أثناء احتفال المملكة بعيد الفطر، وهي الصور ذاتها التي نشرتها في حينها صحيفة "سبق" السعودية.

ولم تصدر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أي بيانات هذا العام عن الاحتفال بعيد الحب، وفي الوقت ذاته قال عبد العزيز الموسى عضو الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد في المسجد الحرام في مكة المكرمة، على حسابه على "تويتر" في تصريحات سابقة: "ما اتخذه الناس من الأيام عادة للتعبير عن شعورهم تجاه من يحبون، أو لتبادل الهدايا جائز لأن الأصل في الأشياء الحل والإباحة، لا المنع والحظر."

ما أتخذه الناس من الأيام عادة للتعبير عن شعورهم تجاه من يحبون، أو لتبادل الهدايا جائز لأن الأصل في الأشياء الحل والإباحة، لا المنع والحظر. — عبدالعزيز الموسى (@A_2016_s) February 14, 2017

​ويحتفل العالم بـ"عيد الحب" في 14 فبراير من كل عام، ويتبادل فيه العشاق الهدايا التي غالبا ما تكون زهور ودمى حمراء.