حقيقة توزيع هيئة الأمر بالمعروف السعودية زهورا حمراء في عيد الحب

وهاجم المستخدمون في المملكة، معتبرين أن المشايخ خالفوا ما صرحوا به من قبل من أن الاحتفال بعيد الحب (الفالنتين) أمر غير شرعي.
هيئة الأمر بالمعروف— Nasser A Al Darwish (@naldarwish26) February 14, 2018
إقلبت لبس البشت وأصبحت
تقدم الورود للمارة بمناسبة ما يسمى عيد الحب
لا والله ضاعت السعودية وتلاحقوا على الحرمين الشريفين قبل لا توصل له المنكرات pic.twitter.com/0YtEJsbrTB
والملاحظ أن غالبية من نشروا صور المشايخ، نشطاء مؤيدون لدولة قطر، أو مقيمين في قطر، وكان ذلك واضحا في وضعهم صور للأمير تميم حاكم قطر.
#هييه_الامر_بالمعروف_توزع_الورد_في_عيد_الحب في زمان #سلمان_بن_عبدالعزيز وابنه #محمد_بن_سلمان تشاهد العجائب والغرائب سلم على #السعودية 😂😂😂 pic.twitter.com/jZfKaYStUd— احمد الكواري (@I_buhamad) February 14, 2018
#عيد_الحب هذي اخرتها توزيع الورد فى عيد الحب ❌❌❌ #هييه_الامر_بالمعروف pic.twitter.com/8xQ27toXo4
— بوخالد (@ljiz56) February 14, 2018
وفي ذات الوقت تداول هذه الصور عدد من المستخدمين في السعودية، معتبرين أن هذه واحدة من مظاهر التطور في المملكة.
#عيد_الحب— عبدالله | طيران (@tayara_Abdullah) February 14, 2018
هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تشارك السعوديين عيد الحب جزائهم الله خير pic.twitter.com/RJKCXeThzi
والمفاجأة أن الصور التي تم تداولها لا علاقة لها بعيد الحب، وإنما تعود إلى عام 2015، وكانت أثناء احتفال المملكة بعيد الفطر، وهي الصور ذاتها التي نشرتها في حينها صحيفة "سبق" السعودية.
ولم تصدر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أي بيانات هذا العام عن الاحتفال بعيد الحب، وفي الوقت ذاته قال عبد العزيز الموسى عضو الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد في المسجد الحرام في مكة المكرمة، على حسابه على "تويتر" في تصريحات سابقة: "ما اتخذه الناس من الأيام عادة للتعبير عن شعورهم تجاه من يحبون، أو لتبادل الهدايا جائز لأن الأصل في الأشياء الحل والإباحة، لا المنع والحظر."
ما أتخذه الناس من الأيام عادة للتعبير عن شعورهم تجاه من يحبون، أو لتبادل الهدايا جائز لأن الأصل في الأشياء الحل والإباحة، لا المنع والحظر.— عبدالعزيز الموسى (@A_2016_s) February 14, 2017
ويحتفل العالم بـ"عيد الحب" في 14 فبراير من كل عام، ويتبادل فيه العشاق الهدايا التي غالبا ما تكون زهور ودمى حمراء.
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