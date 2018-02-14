بالفيديو... موت "خزامة" يحزن السعوديين ويشعل "تويتر"

تعود ملكية الناقة إلى رجل الأعمال ناصر بن قريع، وفازت بعدة جوائز كأجمل النوق في مهرجانات الإبل، بحسب ما نشرته صحيفة "سبق" السعودية.
الموت ماياخذ الا النادر الطيب— ابن زايد (@n_996666) February 14, 2018
من خيرة الخلق دايم يِرْوي احيامه
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واليوم من ندر البل شفته اِقريب
بـ أمرً من الله سطا, وأقفى بـ خزامه
.#خزامة pic.twitter.com/PODIlnVVz3
وذكرت الصحيفة أن "خزامة" واحدة من أجمل ملايين الإبل في الخليج العربي، وحاصلة على جوائز وطنية خليجية.
الله يخلف على ابن قريع و يخلف على الدواسر عامه خبر صراحه مؤلم 💔😞.#خزامه_الدواسر #خزامه— مطلق (@epqW5ZYsuKJKw3T) February 8, 2018
خزامه_تصاب_بعين pic.twitter.com/Vpz41BgmAz
وكان مالكها قد تلقى عروضا كثيرة تجاوزت الثلاثين مليون ريال سعودي، إلا أنه رفضها حبا في ناقته، والاستفادة من سلالتها.
ياليت خزامة على الارض حية— سلمان الدوسري (@aapplleeaa11) February 14, 2018
والموت ماخذ غيرها بعض الانذال
—
في ذمتي ذمة على انها مطية
فـي مـوتـها كنا نعـزى بـرجـال.
فادية راس راعيها💔'
#خزامه pic.twitter.com/C6YnB3Vczz
وكتب عدد من الشعراء قصائد رثاء في "خزامة" بعد نفوقها، مع مواساة لمالكها، حيث وصل هاشتاغ "خزامة" للترند على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر".
ياقايد البيض المفاريع— ورد القرشي (@ward2132) February 14, 2018
طيفك بخفاقي تخلوا
سببت للخفاق تضييق
شرّقت بي والناس علوا
ياشبه خزّامة بن قريع
وضحاٍ على هل الوضح بلوا #خزامه
تبقين فارقه وانتي ميته بعد 💔 pic.twitter.com/UhqTXXxrMx
ونفقت "خزامة" التي تعتبر أغلى ناقة في الجزيرة العربية، بعد مرورها بوعكة صحية، إثر ولادتها نتج عنها وفاة جنينها، ولحقت به صباح اليوم الأربعاء.
#خزامه— شبل الدواسر (@shbl_aldwasr) February 14, 2018
انا اشهد الله يعوض ابو مبارك وجماهيرها pic.twitter.com/NI51cge5HO
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو للناقة بعد نفوقها، ونشر البعض صورا قالوا إنها لصاحب الناقة.
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