بالفيديو... موت "خزامة" يحزن السعوديين ويشعل "تويتر"

أثار نفوق الناقة "خزامة" التي تعتبر من نوادر الإبل، حالة من الحزن والتفاعل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية.

تعود ملكية الناقة إلى رجل الأعمال ناصر بن قريع، وفازت بعدة جوائز كأجمل النوق في مهرجانات الإبل، بحسب ما نشرته صحيفة "سبق" السعودية.

الموت ماياخذ الا النادر الطيب

من خيرة الخلق دايم يِرْوي احيامه

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واليوم من ندر البل شفته اِقريب

بـ أمرً من الله سطا, وأقفى بـ خزامه

.#خزامة pic.twitter.com/PODIlnVVz3 — ابن زايد (@n_996666) February 14, 2018

​وذكرت الصحيفة أن "خزامة" واحدة من أجمل ملايين الإبل في الخليج العربي، وحاصلة على جوائز وطنية خليجية.

الله يخلف على ابن قريع و يخلف على الدواسر عامه خبر صراحه مؤلم 💔😞.#خزامه_الدواسر #خزامه

خزامه_تصاب_بعين pic.twitter.com/Vpz41BgmAz — مطلق (@epqW5ZYsuKJKw3T) February 8, 2018

​وكان مالكها قد تلقى عروضا كثيرة تجاوزت الثلاثين مليون ريال سعودي، إلا أنه رفضها حبا في ناقته، والاستفادة من سلالتها.

ياليت خزامة على الارض حية

والموت ماخذ غيرها بعض الانذال

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في ذمتي ذمة على انها مطية

فـي مـوتـها كنا نعـزى بـرجـال.

فادية راس راعيها💔'

#خزامه pic.twitter.com/C6YnB3Vczz — سلمان الدوسري (@aapplleeaa11) February 14, 2018

​وكتب عدد من الشعراء قصائد رثاء في "خزامة" بعد نفوقها، مع مواساة لمالكها، حيث وصل هاشتاغ "خزامة" للترند على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر".

ياقايد البيض المفاريع

طيفك بخفاقي تخلوا

سببت للخفاق تضييق

شرّقت بي والناس علوا

ياشبه خزّامة بن قريع

وضحاٍ على هل الوضح بلوا #خزامه

تبقين فارقه وانتي ميته بعد 💔 pic.twitter.com/UhqTXXxrMx — ورد القرشي (@ward2132) February 14, 2018

​ونفقت "خزامة" التي تعتبر أغلى ناقة في الجزيرة العربية، بعد مرورها بوعكة صحية، إثر ولادتها نتج عنها وفاة جنينها، ولحقت به صباح اليوم الأربعاء.

#خزامه

انا اشهد الله يعوض ابو مبارك وجماهيرها pic.twitter.com/NI51cge5HO — شبل الدواسر (@shbl_aldwasr) February 14, 2018

​وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو للناقة بعد نفوقها، ونشر البعض صورا قالوا إنها لصاحب الناقة.