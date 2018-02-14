سبب "قاتل" يؤدي لسحب سيارات من الأسواق السعودية

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، اليوم الأربعاء 14 فبراير/ شباط، استدعاءها عدد من السيارات، لما وصفته بـ"السبب القاتل".

وقالت الوزارة في تغريدة نشرتها عبر حسابها على موقع "تويتر"، إنها قررت سحب 144 مركبة من طراز " مرسيدس أيه كلاس" موديل 2014.

وأشارت إلى أن قرار السحب جاء بسبب خلل في الدائرة الكهربائية لعجلة القيادة في سيارة مرسيدس بنز.

وأوضحت أن هذا الخلل يمكن أن يؤدي إلى حوادث "قاتلة ومميتة"، خاصة وأنه يؤدي إلى خروج الوسادة الهوائية المواجهة لسائق المركبة بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار.