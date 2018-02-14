سبب "قاتل" يؤدي لسحب سيارات من الأسواق السعودية

وأشارت إلى أن قرار السحب جاء بسبب خلل في الدائرة الكهربائية لعجلة القيادة في سيارة مرسيدس بنز.
وأوضحت أن هذا الخلل يمكن أن يؤدي إلى حوادث "قاتلة ومميتة"، خاصة وأنه يؤدي إلى خروج الوسادة الهوائية المواجهة لسائق المركبة بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار.
“التجارة” تعلن #استدعاء 144 مركبة “مرسيدس، class a” موديل: 2014، لخلل في الدائرة الكهربائية لعجلة القيادة قد يؤدي إلى خروج الوسادة الهوائية لجهة السائق بشكل مفاجئ pic.twitter.com/kDpgAsolD3— وزارة التجارة والاستثمار (@SaudiMCI) February 14, 2018
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