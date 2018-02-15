تسجيل
21:45 15 فبراير/ شباط 2018
مباشر
    بحث
    إيما واتسون

    الوجوه الساحرة... أجمل 10 نساء في العالم (صور)

    © AP Photo/ Evan Agostini/Invision/FIle
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 21

    يختلف الناس في درجات إعجابهم بجمال شيء ما، أو امرأة ما، ذلك أن الجمال أمر نسبي، ومن هذا المنطلق نشر موقع "واندر ليست" قائمة بأجمل 10 نساء في العالم.

    وذكر الموقع أن هذه القائمة تشمل النساء اللاتي حققن مستوى شهرة كبير على أساس القوة والذكاء والشعبية والجاذبية ومدى النجاح في الحياة.

    المركز العاشر تايلور سويفت، وهي مغنية وكاتبة أغاني بوب ريفي، وممثلة أمريكية من مواليد 13 ديسمبر 1989، في عام 2006، أصدرت سويفت أول أغنية منفردة لها بعنوان "تيم مغراو"، ومن بعدها أول ألبوم لها والذي يحمل اسمها، الذي صدر بعدة أسطوانات بلاتينية في أمريكا، حين ترشحت سويفت لجائزة أفضل مغنية في حفل توزيع جوائز الغرامي الخمسين.

    المركز التاسع سيلينا غوميز وهي ممثلة ومغنية ومؤلفة أغاني أمريكية، ولدت في 22 يوليو 1992 تبلغ من العمر 25 سنة بنيويورك، الولايات المتحدة، وعاشت بغران براري (ولاية تكساس، الولايات المتحدة)، وهي المولودة الوحيدة لأب من أصل مكسيكي وأم من أصل إيطالي.

    المركز الثامن إيما واتسون، ولدت في 15 أبريل 1990 في باريس في فرنسا هي ممثلة إنجليزية وعارضة أزياء اشتهرت بتجسيد دور (هيرمايني جرينجر) في سلسة أفلام هاري بوتر، وكانت واتسون قد مثلت سابقا في المسرحيات المدرسية فقط.

    حصلت إيما على العديد من الجوائز بفضل تمثيلها في سلسلة هاري بوتر، وحققت ما يقرب من 10 مليون جنيه إسترليني. وفي عام 2009، قامت واتسون بأول تجربة لها في مجال الدعاية لصالح شركة بوربيري لموسمي الخريف، والشتاء. وفي أكتوبر سنة 2013، اختيرت إيما واتسون لتكون النجمة الأكثر جاذبية على مستوى العالم وفقاً لاستطلاع الرأي الذي قامت به مجلة إمباير.

    في المركز السابع، الممثلة فخرية أفجان التركية الألمانية (ولدت في 4 يونيو 1986، بألمانيا). درست في جامعة هاينريش هاينه الألمانية في قسم علم الاجتماع، لكنها انتقلت فيما بعد إلى إسطنبول مع والدتها، وصورت أول مسلسل تلفزيوني لها والذي أطلق قدرتها التمثيلية وشهرتها؛ حيث برعت في أداء دور "نجلا" في مسلسل الأوراق المتساقطة.

    في المركز السادس تايلور هيل (مواليد 5 مارس/آذار 1996 في بلاتين، إلينوي) عارضة أزياء أمريكية، وقبل أن تصبح عارضة، كانت لاعبة جمباز، وهي حاليا ملاك دار فيكتوريا سيكريت للأزياء منذ العام 2015.

    في المركز الخامس بيونسيه (من مواليد 4 سبتمبر، 1981)، وهي مغنية وممثلة أمريكية حائزة على 22 جائزة غرامي. ولدت ونشأت في هيوستن بولاية تكساس، غنت في مسابقات غناء ورقص مختلفة عندما كانت طفلة، أصبحت مشهورة في أواخر التسعينات كمغنية آر أند بي (رئيسية) للفرقة الغنائية النسائية دستنيز تشايلد.

    في المركز الرابع بريانكا شوبرا، ولدت 18 يوليو/ تموز 1982، هي ممثلة ومغنية هندية، والفائزة في مسابقة ملكة جمال العالم لعام 2000. خلال مسيرتها الفنية الناجحة أصبحت بريانكا واحدة من فنانات بوليوود الأعلى أجرًا، وواحدة من الشخصيات الأكثر شعبية في الهند. حصلت على العديد من الجوائز من بينهم جائزة الفيلم الوطني لأفضل ممثلة، و جائزة فيلم فير في أربع فئات.

    في المركز الثالث ألكسندرا آنا داداريو وهي ممثلة أمريكية مواليد 16 مارس 1986 في مدينة نيويورك، بدأت مسيرتها الفنية عام 2002. هي معروفة بدور أنابيث تشيس في فيلمي الفنتازيا بيرسي جاكسون والأوليمبونس: لص البرق (2010) وبيرسي جاكسون: بحر من الوحوش (2013).

    في المركز الثاني، إيم جين آه، المعروفة باسم نانا هانغل (مواليد 14 سبتمبر 1991 في تشونغجو، كوريا الجنوبية) وهي مغنية وعارضة أزياء ومغنية راب كورية جنوبية بدأت مسيرتها الفنية عام 2009. وهي عضوة في فرقة "أفتر سكول".

    وتصدرت القائمة عارضة الأزياء والممثلة الفلبينية، ليزا سوبيرانو، وتبلغ من العمر 19 عاما، وهي التي حازت لقب أجمل وجه في العالم لعام 2017.

    انظر أيضا:

    خاص لـ"سبوتنيك"... تفاصيل قيادي "داعشي" قتل أجمل نساء العراق
    ملكتان عربيتان ضمن قائمة أجمل وأغنى نساء العرب
    بالصور... شاهد أجمل 10 نساء سعوديات
    أجمل نساء العالم
    عربيات في قائمة أجمل نساء العالم...هذه سيرتهن الشخصية
    الكلمات الدلالية:
    أجمل الفتيات, أخبار الجمال, ملكة الجمال الأكثر شعبية, ملكة جمال, أجمل امرأة في العالم, نساء, العالم
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    مسابقة صورة الصحافة العالمية لعام 2018 - صورة بعنوان أزمة فنزويلا للمصور رونالدو شيميدت، في فئة التصوير صورة الصحافة العالمية لهذا العام
    المرشحون لجائزة مسابقة "صور الصحافة العالمية لعام 2018"
    الشرطة الإسرائيلية لنتنياهو: أنت مرتش وخائن للأمانة
    نتنياهو مهدد من قبل العدالة
    خارطة توازن القوى في سوريا والعراق
    خارطة توازن القوى في سوريا والعراق
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك