الوجوه الساحرة... أجمل 10 نساء في العالم (صور)

يختلف الناس في درجات إعجابهم بجمال شيء ما، أو امرأة ما، ذلك أن الجمال أمر نسبي، ومن هذا المنطلق نشر موقع "واندر ليست" قائمة بأجمل 10 نساء في العالم.

وذكر الموقع أن هذه القائمة تشمل النساء اللاتي حققن مستوى شهرة كبير على أساس القوة والذكاء والشعبية والجاذبية ومدى النجاح في الحياة.

المركز العاشر تايلور سويفت، وهي مغنية وكاتبة أغاني بوب ريفي، وممثلة أمريكية من مواليد 13 ديسمبر 1989، في عام 2006، أصدرت سويفت أول أغنية منفردة لها بعنوان "تيم مغراو"، ومن بعدها أول ألبوم لها والذي يحمل اسمها، الذي صدر بعدة أسطوانات بلاتينية في أمريكا، حين ترشحت سويفت لجائزة أفضل مغنية في حفل توزيع جوائز الغرامي الخمسين.

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المركز التاسع سيلينا غوميز وهي ممثلة ومغنية ومؤلفة أغاني أمريكية، ولدت في 22 يوليو 1992 تبلغ من العمر 25 سنة بنيويورك، الولايات المتحدة، وعاشت بغران براري (ولاية تكساس، الولايات المتحدة)، وهي المولودة الوحيدة لأب من أصل مكسيكي وأم من أصل إيطالي.

المركز الثامن إيما واتسون، ولدت في 15 أبريل 1990 في باريس في فرنسا هي ممثلة إنجليزية وعارضة أزياء اشتهرت بتجسيد دور (هيرمايني جرينجر) في سلسة أفلام هاري بوتر، وكانت واتسون قد مثلت سابقا في المسرحيات المدرسية فقط.

حصلت إيما على العديد من الجوائز بفضل تمثيلها في سلسلة هاري بوتر، وحققت ما يقرب من 10 مليون جنيه إسترليني. وفي عام 2009، قامت واتسون بأول تجربة لها في مجال الدعاية لصالح شركة بوربيري لموسمي الخريف، والشتاء. وفي أكتوبر سنة 2013، اختيرت إيما واتسون لتكون النجمة الأكثر جاذبية على مستوى العالم وفقاً لاستطلاع الرأي الذي قامت به مجلة إمباير.

في المركز السابع، الممثلة فخرية أفجان التركية الألمانية (ولدت في 4 يونيو 1986، بألمانيا). درست في جامعة هاينريش هاينه الألمانية في قسم علم الاجتماع، لكنها انتقلت فيما بعد إلى إسطنبول مع والدتها، وصورت أول مسلسل تلفزيوني لها والذي أطلق قدرتها التمثيلية وشهرتها؛ حيث برعت في أداء دور "نجلا" في مسلسل الأوراق المتساقطة.

في المركز السادس تايلور هيل (مواليد 5 مارس/آذار 1996 في بلاتين، إلينوي) عارضة أزياء أمريكية، وقبل أن تصبح عارضة، كانت لاعبة جمباز، وهي حاليا ملاك دار فيكتوريا سيكريت للأزياء منذ العام 2015.

Find out when our BIGGEST launch of the year FINALLY arrives in the USA: https://t.co/rl3H0aCTAC @TaylorMarieHill pic.twitter.com/Qwgh7cHtG6 — Lancôme USA (@LancomeUSA) July 16, 2017

في المركز الخامس بيونسيه (من مواليد 4 سبتمبر، 1981)، وهي مغنية وممثلة أمريكية حائزة على 22 جائزة غرامي. ولدت ونشأت في هيوستن بولاية تكساس، غنت في مسابقات غناء ورقص مختلفة عندما كانت طفلة، أصبحت مشهورة في أواخر التسعينات كمغنية آر أند بي (رئيسية) للفرقة الغنائية النسائية دستنيز تشايلد.

في المركز الرابع بريانكا شوبرا، ولدت 18 يوليو/ تموز 1982، هي ممثلة ومغنية هندية، والفائزة في مسابقة ملكة جمال العالم لعام 2000. خلال مسيرتها الفنية الناجحة أصبحت بريانكا واحدة من فنانات بوليوود الأعلى أجرًا، وواحدة من الشخصيات الأكثر شعبية في الهند. حصلت على العديد من الجوائز من بينهم جائزة الفيلم الوطني لأفضل ممثلة، و جائزة فيلم فير في أربع فئات.

في المركز الثالث ألكسندرا آنا داداريو وهي ممثلة أمريكية مواليد 16 مارس 1986 في مدينة نيويورك، بدأت مسيرتها الفنية عام 2002. هي معروفة بدور أنابيث تشيس في فيلمي الفنتازيا بيرسي جاكسون والأوليمبونس: لص البرق (2010) وبيرسي جاكسون: بحر من الوحوش (2013).

📸 Alexandra Daddario attends the 2018 amfAR Gala New York (February 7, 2018) pic.twitter.com/30Cp2OjySV — Alexandra Daddario (@aadaddarioorg) February 8, 2018

في المركز الثاني، إيم جين آه، المعروفة باسم نانا هانغل (مواليد 14 سبتمبر 1991 في تشونغجو، كوريا الجنوبية) وهي مغنية وعارضة أزياء ومغنية راب كورية جنوبية بدأت مسيرتها الفنية عام 2009. وهي عضوة في فرقة "أفتر سكول".

임진아 Im Jin-ah "Nana" ✨ Cheongju, South Korea (September 14th, 1991) pic.twitter.com/E68JgXTGLQ — jochi ✨ (@yoursmrsgrey) July 1, 2016

وتصدرت القائمة عارضة الأزياء والممثلة الفلبينية، ليزا سوبيرانو، وتبلغ من العمر 19 عاما، وهي التي حازت لقب أجمل وجه في العالم لعام 2017.