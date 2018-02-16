علاج القلق والاكتئاب بالصدمات الكهربائية

توصل باحثون إلى إمكانية تحسين حالة الأشخاص الذين يعانون من القلق والاكتئاب عن طريق علاجهم بالصدمات الكهربائية الخفيفة.

© Sputnik. Evgeny Samarin مفاجأة مذهلة...علاج العمى من أول جلسة

وقال العلماء إنهم فحصوا بيانات 26 تجربة سريرية للعلاج بصدمات كهربائية، أجريت على عينة عشوائية من مرضى بحالات ألم مزمنة مختلفة، لبحث ما إذا كان بالإمكان حصولهم على علاج بديل أو الاستمرار في الالتزام بالرعاية المعتادة، بحسب دورية " أنالز أوف إنترنال مديسين " العلمية.

واتضح أن معظم هذه التجارب التي شملت 115 مريضا واستمرت لمدة خمسة أسابيع، كانت صغيرة أو أجريت في مدى زمني قصير للغاية، مما يصعب معه التوصل إلى دليل قاطع بأن العلاج بالتحفيز الكهربائي عبر الجمجمة وحده مفيد لعلاج حالات من بينها الصداع وألم المفاصل والعضلات والعظام والأرق والاكتئاب.

وأوضح الباحثون أن هذا العلاج المعروف باسم التحفيز الكهربائي عبر الجمجمة، ينقل تيارا كهربائيا يماثل قوة بطارية تسعة فولت عبر قطب كهربائي من الجلد إلى المخ، وأبدى المرضى تحسنا بدرجة أفضل فيما يتعلق بأعراض الاكتئاب والقلق عند علاجهم بالصدمات مقارنة بالرعاية المعتادة التي تتضمن العقاقير المضادة للاكتئاب.

وأكد بول شيكيلي، قائد الفريق البحثي "أنه في حال توصلت الدراسة إلى النتائج ذاتها على مدى ستة أشهر أو عام فإن ذلك ربما يوفر دليلا "محدودا" على فعالية العلاج بالصدمات الكهربائية".

وأشار إلى أنه في حالة إذا توصلت دراسات أخرى، شملت مثل هذا العدد من المرضى وللمدة ذاتها، إلى نفس النتائج فإن ذلك ربما يمثل دليلا أقوى.