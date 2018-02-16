"أمازون" تدفع المال لموظفيها لكي يستقيلوا

أعلنت شركة "أمازون" العالمية للتسويق الإلكتروني، مؤخرا، عن انتهاجها سياسة جديدة، بشأن التخلص من موظفيها الأقل نشاطا.

© AP Photo/ Ted S. Warren لماذا جعلت أمازون مقرها غابة ممطرة وسط 3 قباب في سياتل (صور)

وقالت إنها ستدفع مبلغ 5 آلاف دولار، في حال وافق موظفوها على ترك عملهم، سواء في مخازنها أو في مراكز خدمة العملاء، في كافة أنحاء الولايات المتحدة، وفقا لمجلة " بيزنس إنسايدر ".

وأوضحت المتحدثة باسم "أمازون" آشلي روبنسون، للمجلة، أن الهدف من هذه الخطوة هو تحفيز موظفيها على التفكير إن كانوا يرغبون في إجراء تغيير على مسيرتهم المهنية، على المدى الطويل.

وأشارت روبنسون إلى أن ذلك العرض يتم توفيره لموظفي "أمازون" مرة واحدة في العام.

من جانبها، أوضحت ألانا سيمويلز، من الشركة، أنه سيتم عرض مبالغ مالية، تتراوح من 2000 إلى 5 آلاف دولار على الموظفين الذين يعملون بدوام كامل، والتي تتناسب مع خبراتهم العملية.

وأكدت سيمويلز أن الهدف من هذا القرار، ليس فقط استبعاد الموظفين الأقل نشاطا، ولكن لكي يشعروا أنهم أكثر التزاما تجاه عملهم.

يشار إلى أن "أمازون" تعتبر أحد أكبر متاجر التجزئة الإلكترونية من حيث تحقيق أعلى نسبة مبيعات وأعلى قيمة سوقية، كما يعمل مطوريه دائما على تقديم خدمات جديدة.