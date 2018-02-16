بالصور... 10 مناطق في العالم لن تصدق أنها موجودة

سواء كانت غابات مسكونة أو قرى مهجورة، أو شكلته الطبيعة، فإن هناك عدد كبير من الأماكن على وجه الأرض التي تتسم بالغرابة والغموض.

فيما يلي أكثر 10 مناطق غريبة في العالم، وأين تتواجد من أجل زيارتها:

1) غابة هويا (رومانيا)

تقع غابة هويا في مدينة كلوغ نابوكا، في رومانيا، وتعتبر من أكثر الغابات المسكونة في العالم، وصنفت بأنها "مثلث برمودا" رومانيا، بسبب كثرة حوادث الاختفاء التي وقعت بها.

وروى العديد من الناس الذين زاروا الغابة أحداثا غير قابلة للتفسير، مثل مشاهدة أجسام غريبة، والشعور بأنهم مراقبون، فضلا عن مراودتهم لأعراض، مثل الغثيان، والقلق، وإصابتهم بطفح جلدي غريب، فضلا عن توقف أجهزتهم الإلكترونية عن العمل.

وأطلق على غابة هويا بأنها "الغابة الأكثر رعبا في العالم"، وتم الإبلاغ عن سماع أصوات إناث تضحك بها، بينما بعتقد الكثير من الناس أنها بوابة لعالم آخر.

Hoia Forest: The Bermuda Triangle Of Romania Where #UFO Sightings & Paranormal Phenomena Have Been Reported https://t.co/GcHvMKOdT7 pic.twitter.com/mTCB8ZyYCP — Majic Eyes UFO News (@SSDavidT) January 28, 2017

2) بحيرة هيليار (أستراليا)

أستراليا هي موطن الكثير من مناطق الجذب الطبيعية في العالم، كمأ أن الجانب الغربي منها يشتهر بالبحيرات الوردية غير العادية، ومنها بحيرة هيليار.

وبحيرة هيليار مالحة المياه، وتقع في غرب أستراليا، وأكثر ما يميزها هو لونها الوردي، ويشك العلماء في أن سبب انتشار ذلك اللون بها هو تواجد الطحالب الدقيقة دوناليلا سالينا بها، والتي تنتج صبغة تسمى الكاروتينات.

وعلى الرغم من أن بحيرة هيلير تحتوي على مستوى ملوحة عالية، إلا أنها آمنة تماما للسباحة فيها.

Lake Hillier in Australia is basically the Luncheon Kingdom from Super Mario Odyssey in real life pic.twitter.com/CuqtjKdMY1 — 🍑Kaylah🍑 (@KawaiiKaylah) February 14, 2018

3) بادابيسورت (إيران)

بادابيسورت هو موقع طبيعي، تشكّل في إيران منذ آلاف السنين، ويعتبر واحدا من أندر وأجمل عجائب العالم.

ويرجع اللون البرتقالي لتشكيلات الموقع، إلى تركيز كبير من أكسيد الحديد فيه.

كما أن الموقع يضم ينابيع ساخنة معدنية، تستخدم لأغراض طبية وعلاجية، بسبب مستوى الملوحة العالي بها.

Enjoy visiting Badab-e Surt, a wonderful natural site in northern #Iran (Mazandaran), comprises a range of stepped travertine terrace formations that has been created over thousands of years as flowing water from two mineral hot springs cooled and deposited carbonate minerals. pic.twitter.com/PMPEWcESrH — Pars Mavazin (@ParsMavazin) January 7, 2018

4) باب إلى الجحيم (تركمانستان)

إن حفرة الغاز دارفازا، المعروفة أيضا باسم "باب إلى الجحيم" أو "أبواب الجحيم"، هي الحفرة التي أشعلت منذ عام 1971، وعُرفت في البداية كحفرة للغاز الطبيعي، ومن أجل منع انتشار غاز الميثان والغازات السامة الأخرى، تم إشعال النيران بها حتى هذه اللحظة.

وفي عام 2010، أمر رئيس تركمانستان، بإغلاق الحفرة، ومع ذلك، لا يزال بإمكانك أن تزورها.

The Darvaza Gas Crater, AKA the Door to Hell or Gates of Hell, is a gas field in Derweze, Turkmenistan. It collapsed into an underground cavern becoming a natural gas crater. Geologists set it on fire to prevent the spread of methane gas. It's been burning continuously since 1971 pic.twitter.com/gUR94dTQn1 — Air Brook Limousine (@AirBrook) February 2, 2018

5) محمية سقطرى (اليمن)

سقطرى هي جزيرة في بحر العرب وجزء من اليمن، ما يجعلها فريدة من نوعها، وكأنك على كوكب آخر.

وتحتوي الجزيرة على ما يقرب من 700 نوعا من النباتات والحيوانات التي لا توجد في أي مكان آخر على وجه الأرض، كما أنها واحدة من أكثر الأماكن عزلة على كوكب الأرض، خاصة مع عدم توافر طرق تقودك إلى هناك.

These's fascinating large plants on the Socotra Island hold a striking resemblance to Overgrown mushrooms…#Wanderlust pic.twitter.com/zbkueGOm9T — Low Cost Deals (@lowcostdeals) February 14, 2018

6) أورادور سور غلين (فرنسا)

إن أورادور سور غلين هي قرية توقف الزمن بها في فرنسا قبل 50 عاما، وتم القضاء عليها تماما في عام 1944، بواسطة شركة نازية، وقُتل سكانها، وهم أحياء بالحرق والرصاص، بما في ذلك النساء والأطفال الصغار.

Staying overnight in Le Mans. After breakfast tomorrow we are going to Oradour-Sur-Glane, a village fully preserved from WW2. The nazis committed terrible atrocities here. I think I will be sad when I see it. #oradoursurglane #ww2 pic.twitter.com/NRYRGWHmEW — Alexandra Snowdon ⛸ (@IcedancerUK) February 8, 2018

7) فلاي غيسير (نيفادا)

هي من أروع أماكن الجذب في صحراء نيفادا الأمريكية، وتطفو على حافة صحراء الصخرة السوداء، وتم إنشاؤها قبل 100 سنة.

وقبل أن تصبح على شكلها الغريب اليوم، تم صنعها بواسطة الإنسان في عام 1900، ولكن بدأت المياه الساخنة في الظهور من خلال الشقوق، وتشكّلت جبالها بدرجات رائعة، وتسببت الطحالب الحرارية في منحها شرائط حمراء وخضراء مذهلة خاطفة للأنفاس.

"Un intento previo de perforación de pozos en 1917 dio lugar a la creación de un géiser cercano al actualmente activo Fly Geyser; creó un pilar de carbonato cálcico de unos 3,7 metros (12,1 pies) de altura, pero cesó cuando el Fly Geyser comenzó a liberar agua en 1964." pic.twitter.com/NnLEzWWCNi — Olimpiada de Geograf (@Olimpiada_Geogr) January 28, 2018

8) بانجنين رد بيتش (الصين)

يقع ذا ريد بيتش في أكبر الأراضي الرطبة في الصين، ويحيط به نوع من الأعشاب البحرية تسمى سويدا.

ويعتبر رد بيتش من مناطق الجذب السياحية الكبيرة في الصين، ويضم أكثر من 400 نوع من أنواع الحياة البرية، بما في ذلك حيوانات مهددة بالانقراض.

Have you been here or did you get it correct? This is the 'Red Beach', Panjin, China. pic.twitter.com/XCT6XPmQ3V — Richmond Scientific (@Richmond_Sci) January 25, 2018

9) حدائق بومارزو (إيطاليا)

تسمى أيضا بـ "حديقة الوحوش"، وتم إنشاؤها خلال القرن السادس عشر في مقاطعة فيتيربو في إيطاليا.

وتم تصميم الحدائق لتصوير الحزن وصدمة الناس، ونبعت فكرتها عندما عاد براير بير فرانشيسكو أوريسيني إلى منزله، بعدما كان محتجزا في حرب لفدية لسنوات عديدة، ثم يكتشف أن زوجته ماتت، فأراد أن يخلق فيلا صادمة من العجائب لتصوير حزنه بسبب فقدانه لها.

والحدائق مليئة بالعديد من التماثيل الغريبة والرائعة.

Myth inspired sculptures in Pier Francesco Orsini's (1523-1585) Gardens of Bomarzo (Italy) made to mourn his wife's death #FolkloreThursday pic.twitter.com/H0on9NAviB — Karen Lee Street (@karenleestreet) July 6, 2017

10) مثلث برمودا

المثلث برمودا، المعروف أيضا باسم "مثلث الشيطان"، هو واحد من أكثر الأماكن غموضا في العالم، ويقع في منطقة شمالي المحيط الأطلسي، والتي اختفى بها عدد كبير من الطائرات والسفن دون تفسير.