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23:52 16 فبراير/ شباط 2018
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    مثلث برمودا

    بالصور... 10 مناطق في العالم لن تصدق أنها موجودة

    © REUTERS/ NASA/NOAA GOES Project
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    سواء كانت غابات مسكونة أو قرى مهجورة، أو شكلته الطبيعة، فإن هناك عدد كبير من الأماكن على وجه الأرض التي تتسم بالغرابة والغموض.

    فيما يلي أكثر 10 مناطق غريبة في العالم، وأين تتواجد من أجل زيارتها:   

    1) غابة هويا (رومانيا)

    تقع غابة هويا في مدينة كلوغ نابوكا، في رومانيا، وتعتبر من أكثر الغابات المسكونة في العالم، وصنفت بأنها "مثلث برمودا" رومانيا، بسبب كثرة حوادث الاختفاء التي وقعت بها.
    وروى العديد من الناس الذين زاروا الغابة أحداثا غير قابلة للتفسير، مثل مشاهدة أجسام غريبة، والشعور بأنهم مراقبون، فضلا عن مراودتهم لأعراض، مثل الغثيان، والقلق، وإصابتهم بطفح جلدي غريب، فضلا عن توقف أجهزتهم الإلكترونية عن العمل.
    وأطلق على غابة هويا بأنها "الغابة الأكثر رعبا في العالم"، وتم الإبلاغ عن سماع أصوات إناث تضحك بها، بينما بعتقد الكثير من الناس أنها بوابة لعالم آخر.    

    2) بحيرة هيليار (أستراليا)

    أستراليا هي موطن الكثير من مناطق الجذب الطبيعية في العالم، كمأ أن الجانب الغربي منها يشتهر بالبحيرات الوردية غير العادية، ومنها بحيرة هيليار.
    وبحيرة هيليار مالحة المياه، وتقع في غرب أستراليا، وأكثر ما يميزها هو لونها الوردي، ويشك العلماء في أن سبب انتشار ذلك اللون بها هو تواجد الطحالب الدقيقة دوناليلا سالينا بها، والتي تنتج صبغة تسمى الكاروتينات.

    وعلى الرغم من أن بحيرة هيلير تحتوي على مستوى ملوحة عالية، إلا أنها آمنة تماما للسباحة فيها. 

    3) بادابيسورت (إيران)

    بادابيسورت هو موقع طبيعي، تشكّل في إيران منذ آلاف السنين، ويعتبر واحدا من أندر وأجمل عجائب العالم.
    ويرجع اللون البرتقالي لتشكيلات الموقع، إلى تركيز كبير من أكسيد الحديد فيه.

    كما أن الموقع يضم ينابيع ساخنة معدنية، تستخدم لأغراض طبية وعلاجية، بسبب مستوى الملوحة العالي بها.    

    4) باب إلى الجحيم (تركمانستان)

    إن حفرة الغاز دارفازا، المعروفة أيضا باسم "باب إلى الجحيم" أو "أبواب الجحيم"، هي الحفرة التي أشعلت منذ عام 1971، وعُرفت في البداية كحفرة للغاز الطبيعي، ومن أجل منع انتشار غاز الميثان والغازات السامة الأخرى، تم إشعال النيران بها حتى هذه اللحظة.
    وفي عام 2010، أمر رئيس تركمانستان، بإغلاق الحفرة، ومع ذلك، لا يزال بإمكانك أن تزورها.   

    5) محمية سقطرى (اليمن)

    سقطرى هي جزيرة في بحر العرب وجزء من اليمن، ما يجعلها فريدة من نوعها، وكأنك على كوكب آخر.

    وتحتوي الجزيرة على ما يقرب من 700 نوعا من النباتات والحيوانات التي لا توجد في أي مكان آخر على وجه الأرض، كما أنها واحدة من أكثر الأماكن عزلة على كوكب الأرض، خاصة مع عدم توافر طرق تقودك إلى هناك.    

    6) أورادور سور غلين (فرنسا)

    إن أورادور سور غلين هي قرية توقف الزمن بها في فرنسا قبل 50 عاما، وتم القضاء عليها تماما في عام 1944، بواسطة شركة نازية، وقُتل سكانها، وهم أحياء بالحرق والرصاص، بما في ذلك النساء والأطفال الصغار.

    7) فلاي غيسير (نيفادا)

    هي من أروع أماكن الجذب في صحراء نيفادا الأمريكية، وتطفو على حافة صحراء الصخرة السوداء، وتم إنشاؤها قبل 100 سنة.

    وقبل أن تصبح على شكلها الغريب اليوم، تم صنعها بواسطة الإنسان في عام 1900، ولكن بدأت المياه الساخنة في الظهور من خلال الشقوق، وتشكّلت جبالها بدرجات رائعة، وتسببت الطحالب الحرارية في منحها شرائط حمراء وخضراء مذهلة خاطفة للأنفاس.   

    8) بانجنين رد بيتش (الصين)

    يقع ذا ريد بيتش في أكبر الأراضي الرطبة في الصين، ويحيط به نوع من الأعشاب البحرية تسمى سويدا.

    ويعتبر رد بيتش من مناطق الجذب السياحية الكبيرة في الصين، ويضم أكثر من 400 نوع من أنواع الحياة البرية، بما في ذلك حيوانات مهددة بالانقراض.   

    9) حدائق بومارزو (إيطاليا)

    تسمى أيضا بـ "حديقة الوحوش"، وتم إنشاؤها خلال القرن السادس عشر في مقاطعة فيتيربو في إيطاليا.

    وتم تصميم الحدائق لتصوير الحزن وصدمة الناس، ونبعت فكرتها عندما عاد براير بير فرانشيسكو أوريسيني إلى منزله، بعدما كان محتجزا في حرب لفدية لسنوات عديدة، ثم يكتشف أن زوجته ماتت، فأراد أن يخلق فيلا صادمة من العجائب لتصوير حزنه بسبب فقدانه لها.

    والحدائق مليئة بالعديد من التماثيل الغريبة والرائعة.    

    10) مثلث برمودا

    المثلث برمودا، المعروف أيضا باسم "مثلث الشيطان"، هو واحد من أكثر الأماكن غموضا في العالم، ويقع في منطقة شمالي المحيط الأطلسي، والتي اختفى بها عدد كبير من الطائرات والسفن دون تفسير.

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    الكلمات الدلالية:
    مثلث برمودا, تركمانستان, نيفادا, رومانيا, إيطاليا, إيران, اليمن, أستراليا, فرنسا, الصين
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