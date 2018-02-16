شاهد... رد فعل الجمهور عند عرض فيلم خاطئ لهم في السينما

فوجئ الجمهور المتواجد في إحدى دور العرض السينمائية الأمريكية، الخميس، 15 فبراير/شباط، بعرض فيلم خاطئ لهم.

وبينما كان الجمهور في سينما "ريغال أتلانتا"، في مدينة أتلانتا الأمريكية، ينتظر مشاهدة فيلم "Black Panther"، فوجئوا بعرض الفيلم الرومانسي الشهير بمشاهده الجريئة "Fifty Shades Freed" لهم.

وحرص بعض ممن كانوا متواجدين في السينما، على تسجيل ردة فعل الجمهور، عند لحظة مشاهدتهم للفيلم الخاطئ، والتي اتسمت بالضحك والسخرية من المفاجأة غير المتوقعة.

Aiight so this happened at Atlantic Station. They played 50 shades instead of black panther pic.twitter.com/5WhvX270Y5 — The Chef (Steve) (@ChefWaites) February 16, 2018

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I never laughed so hard. I’m happy i came to the black theatre pic.twitter.com/pxdTFK4Qt3 — The Chef (Steve) (@ChefWaites) February 16, 2018

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YOOO THEYRE PLAYING THE WRONG MOVIE! THEYRE SUPPOSED TO PLAY BLACK PANTHER AND ITS 50 SHADES OF GREY PLAYING RIGHT NOW AYO 😭 — Billy B the MUA (@emmabahi) February 16, 2018

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وبدأ عرض فيلم "Black Panther" في السينمات، في 16 فبراير، وهو مستوحى عن واحد من أبطال قصص "مارفل" الهزلية، ومن إخراج ريان كوغلر، ومن بطولة تشادويك بوسمان، ولوبيتا نيونغو.

وفيلم "Fifty Shades Freed" هو الجزء الثالث من سلسلة أفلام "Fifty Shades of Grey"، وهي المستوحاة عن قصص إي إل جيمس الرومانسية، ذات الطابع الجنسي الجريء.