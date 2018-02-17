دراسة تحذر النساء من استخدام المنظفات الصناعية... هذا هو البديل

حذرت دراسة حديثة من استخدام المنظفات الصناعية، وذلك بسبب تأثيرها الضار على الرئة، وهي بمثابة تدخين علبة كاملة من السجائر.

وأجريت الدراسة على أكثر من 6 آلاف شخص خلال الـ 20 عاما الماضية، والتي أثبتت تضرر النساء صحيا منها على وجه التحديد منها، وفقا لصحيفة " ذا إندبندنت " البريطانية.

ونُشر البحث، في المجلة الأمريكية للطب التنفسي والرعاية الحرجة في الجمعية الأمريكية لأمراض الصدر.

وتم قياس في الدراسة، مقدرة الرئة على إخراج الهواء بقوة، عن طريق اختبار مقدار الهواء يمكن للمشاركين التنفس بالقوة، ثم تم مقارنة هذا مع إجابات المشاركين، حول عدد المرات التي يستخدموا فيها المنظفات الصناعية.

وخلص العلماء في دراستهم، أن درجة تنفس المشاركين انخفضت أكثر في النساء، اللاتي يستخدمن المنظفات الصناعية بانتظام.

Cleaning products and perfumes are big source of air pollution, study finds https://t.co/fyR9qKIO0R pic.twitter.com/tgN1VpTok8 — Irish Examiner (@irishexaminer) February 16, 2018

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وبينما كانت نتائج الدراسة مثيرة، فتكهن الباحثون أن المواد الكيميائية في منتجات التنظيف الصناعية، تتسبب في تهيّج الأغشية المخاطية الهشة في بطانة الرئتين، والتي مع مرور الوقت تؤدي إلى أضرار دائمة في الشعب الهوائية.

وينصح العلماء في دراستهم، بضرورة استبدال هذه المنظفات الصناعيىة، بالماء مع قطعة من قماش، أثناء تنظيف المنزل.