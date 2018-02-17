"فيسبوك" يواجه "هجرة شبابية" بالملايين في 2018

تتوقع دراسة جديدة، أن موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، سيشهد هجرة الملايين من مستخدميه الشباب خلال 2018.

© REUTERS/ YVES HERMAN فيسبوك يقدم هدية لمن يعلنون ارتباطهم يوم عيد الحب

وذكرت دراسة صادرة عن موقع "إي ماركيتير"، أنه من المتوقع أن يخسر " فيسبوك "، مستخدميه في المملكة المتحدة، ممن هم تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما خلال عام 2018، بينما سيكون غالبية مستخدميه في بريطانيا، ممن هم فوق الخمسين عاما، وفقا لصحيفة " ذا تلغراف " البريطانية.

وتعزز الدراسة أن السبب وراء هذه "الهجرة الشبابية" من "فيسبوك"، هو أنه أصبح مكانا أقل جاذبية بالنسبة لهم مقارنة بالماضي، خاصة مع ازدياد تسجيل آبائهم وأجدادهم فيه.

بينما تتكهن انضمام 500 ألف ممن هم فوق الـ 55 عاما، إلى "فيسبوك" خلال العام الحالي 2018.

وتشير الدراسة إلى أن المراهقين والشباب، أصبحوا يفضلون الانضمام إلى موقعي "إنستغرام" و"سناب شات"، بدلا من "فيسبوك" في الوقت الحالي.

ويقدّر موقع "إي ماركيتير"، أن "فيسبوك" سوف يفقد 2 مليون مستخدم تحت سن 25 عاما في الولايات المتحدة هذا العام، بينما من المتوقع أن يضيف "إنستغرام" 1.6 مليون مستخدم في هذه الفئة العمرية خلال 2018، وأن يضيف "سناب شات" 1.9 مليون مستخدم لقاعدته، من هذه الفئة أيضا.

ولكن لا يزال "فيسبوك" إلى حد بعيد، هو أكبر منصة في الولايات المتحدة في عام 2018، بضمّه لـ 169.5 مليون مستخدم، كما أنه لا يظل أكثر منصات التواصل الاجتماعي شعبية في المملكة المتحدة، مع جذبه لـ 32.6 مليون مستخدم، وهو ما يقرب من نصف سكان البلاد.

وكان مؤسس "فيسبوك"، مارك زوكربيرج، تعهد في شهر ديسمبر/كانون الأول، بأنه سيحرص خلال 2018، على التأكد من قضاء وقت جيد ومفيد على موقعه.

واعترف زوكربيرج أن عام 2017 كان "صعبا" بالنسبة لشركة "فيسبوك"، من حيث مواجهتها لقضايا، بما في ذلك دورها في نشر الأخبار والمخاوف المزيفة، وأنها استخدمت كمنصة للتدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية الأخيرة.