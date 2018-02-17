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15:20 17 فبراير/ شباط 2018
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    سوبر ماركت قطر

    احذر منها... 14 حيلة تتبعها محلات "السوبر ماركت" لاستنزاف نقودك

    © REUTERS/ NASEEM ZEITOON
    منوعات
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    غالبيتنا مرّ بهذه التجربة، وهي أن تذهب إلى "السوبر ماركت" من أجل شراء أمور محددة، ولكن بعد قضائك ساعتين بداخله، تفاجأ بإنفاقك كل ما في محفظتك، بعد شرائك لأطنان من الأشياء غير الضرورية.

    إن كل محلات "السوبر ماركت" تتبع حيل وألاعيب أساسية من أجل استنزاف نقودك، ولكن تحذر مجلة "بيزنس إنسايدر" الأمريكية من أبرز 14 وسيلة منها، لكي تتخذ احتياطاتك عند زيارتك المقبلة للتسوق:

    1) العيّنات المجانية

    أحيانا ما يصادفك أثناء تجوالك في "السوبر ماركت"، موظفين يعرضون عليك تناول عيّنات من بعض الطعام المحفوظ، من أجل أن تشتريه، وتضيفه لقائمة مشترواتك، ولكن غالبا ما تكون هذه الأطعمة مشبعة بالدهون وغير صحية، وتدفع نقودا لأمور ليست ضرورية.

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    2) لحم أقل بسعر أزيد

    تأكد من وجود عبارة على اللحوم المغلفة والجاهزة عند قسم الجزارة في "السوبر ماركت"، بأنه تم إشباعها بالمياه من أجل ضمان نظافتها، لأن هذا يزيد من وزنها ومن سعرها أيضا.

    3) بيض بهذه العبارة

    في بعض الأحيان، نجد صناديق بيض مباعة في السوبر ماركت مكتوب عليها عبارة "Cage Free"، وهو البيض الناتج من دجاج طليق من القفص، وهو يكون أكثر فائدة غذائيا، إذ يصبح المجال أوسع للدجاج الطليق في الحركة والرفرفة، والتقاط الطعام، مقارنة بالدجاج المحبوس في الأقفاص، والمقيد الحركة.

    ولكن ليس كل البيض المباع بهذه العبارة حقيقيا، فهناك بعض المصانع التي تستخدم أقفاصا أكبر، على اعتبار أنها تعامل الدجاج بأنها طليقة خارج القفص، من أجل بيعها بسعر زائد في السوبر ماركت، بينما لا تكلف المزارع في الواقع سوى تكلفة محدودة.  

    4) عربات التسوق الضخمة

    تنتهج غالبية محلات "السوبر ماركت" سياسة استخدام عربات التسوق الضخمة، لكي تملأها بالمشتروات، ولكن عليك أن تستخدم في المقابل سلات التسوق الصغيرة.

    5) أصناف بجوار صندوق الحسابات

    بعد أن تنتهي من رحلتك التسوقية، فلابد أن تختتمها بشراء بعض الأصناف المغرية، المتواجدة بجوار صندوق الحسابات، مثل الحلوى والشوكولاتة، والعلكة، والمجلات، والمشروبات الغازية.

    6) الأسعار التي على مرمى العين

    دائما ما يضع مسؤولو "السوبر ماركت" المنتجات الغالية على الرفوف التي في مرمي العين، ولكن لابد أن تبحث في الرفوف السفلية والعلوية، لأنها تتضمن منتجات بأسعار أقل.

    7) إخفاء الأساسيات

    هل لاحظت أنه دائما ما يتم إخفاء أهم المشتروات، مثل الخبز والحليب في نهاية "السوبر ماركت"؟ إنها ليست مصادفة، ولكنها حيلة مقصودة، لكي تمر بالعديد من المنتجات غير الضرورية، مثل أكياس البطاطا المقلية، والمشروبات الغازية، حتى تصل إلى مبتغاك في النهاية. 

    8) العروض المغرية

    لا تنبهر بعروض (عشرة أعداد مقابل 10 دولارات فقط) لأنها غالبا ما يكون تاريخ انتهاء صلاحيتها اقترب. 

    9) العلامات الملفتة

    دائما ما تضع محلات "السوير ماركت" علامات ملفتة في الممرات بشأن بعض المنتجات من أجل جذب انتباهك، ولكن لا تلتفت إليها، وانشغل بالبحث عن المنتجات الأرخص.

    10) تغيير لافتات الأقسام

    دائما ما تمارس محلات "السوبر ماركت" هذه اللعبة، وهي بتغييرها للافتات الأقسام بين كل فترة والأخرى، لكي تضمن تواجدك في مكان منتج لا تخطط لشرائه، ولكن عليك أن تكون أكثر انتباها لمضمون اللافتات.

    11) الموسيقى الهادئة

    إن تشغيل الموسيقى الهادئة أثناء تجوالك في "السوبر ماركت" مقصود، لأنها تتسبب في إبطاء وتيرتك المتعجلة، وتضمن بقائك في المتجر لأطول وقت ممكن.

    12) كروت المكافآت

    إن هذه البطاقات مثل المراهنات، التي تدخلك في دوامة من الشراء اللانهائي من أجل استمرار حصولك على نقاط الهدايا، وينصح باستخدامها بشكل عادل.

    13) الأسعار التي بـ 0.99 

    إن الأسعار الملحقة بـ "0.99" تضمن شرائك للمنتج بسهولة، لأنها تخدعك نفسيا بأنك اشتريت منتج رخيص، وأنك أنت الرابح في النهاية.

    14) عروض ذات الفترة المحدودة

    لا تنجرف وراء العروض ذات الفترة المحدودة، لأنك بهذا تساعد أصحاب "السوبر ماركت" على التخلص من بضاعة لديهم في وقت محدد ومطلوب، وتصبح أنت متورط مع هذا الكم من المنتجات لشهور. 

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