أم تلزم ابنها بدفع مليون دولار نظير تربيته وتعليمه

وطلبت الأم من نجليها، خلال دراستهما في كلية طب الأسنان، أن يوقعا على عقد ينص على موافقتها دفع لها 60% من صافي ربحهما بعد التخرج ودخول سوق العمل، وذلك حتى تحصل منهما مبلغ يغطي تكاليف تربيتهما وتعليمهما والتي بلغت 1.7 مليون دولار للواحد منهما.
وافق الابنان على توقيع العقد، وبعد تخرجهما ليصبحا طبيبين استمرا في دفع 60% من أرباحهما لكن بعد فترة امتنع الابن الأكبر عن الوفاء بما ينص عليه، ورفض دفع المبلغ المتفق عليه، ما دفع والدته إلى مقاضاته أمام المحكمة، واستغرقت القضية بينهما ثمان سنوات، حصلت بعدها الأم على حكم يلزم الابن بدفع مبلغ مليون دولار.
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