أم تلزم ابنها بدفع مليون دولار نظير تربيته وتعليمه

وقع طبيب أسنان تايواني تحت طائلة القانون بعد أن حركت والدته ضده دعوى قضائية تطالبه فيها بدفع مبلغ مليون دولار مقابل ما أنفقته عليه خلال مراحل تنشئته وتعليمه.

© REUTERS/ Akhtar Soomro TPX IMAGES OF THE DAY محكمة باكستانية تقضي بإعدام رجل اغتصب وقتل طفلة

وذكر موقع news.ebc التايواني أن سيدة تايوانية تدعى "لوو" اضطرت إلى تربية طفليها بمفردها بعد أن انفصلت عن زوجها، وفي مرحلة معينة تخوفت من أن ولديها يهملاها في شيخوختها رغم ما قدمته لهما من تضحيات، لذا قررت أن تأخذ ضمانات منهما.

وطلبت الأم من نجليها، خلال دراستهما في كلية طب الأسنان، أن يوقعا على عقد ينص على موافقتها دفع لها 60% من صافي ربحهما بعد التخرج ودخول سوق العمل، وذلك حتى تحصل منهما مبلغ يغطي تكاليف تربيتهما وتعليمهما والتي بلغت 1.7 مليون دولار للواحد منهما.

وافق الابنان على توقيع العقد، وبعد تخرجهما ليصبحا طبيبين استمرا في دفع 60% من أرباحهما لكن بعد فترة امتنع الابن الأكبر عن الوفاء بما ينص عليه، ورفض دفع المبلغ المتفق عليه، ما دفع والدته إلى مقاضاته أمام المحكمة، واستغرقت القضية بينهما ثمان سنوات، حصلت بعدها الأم على حكم يلزم الابن بدفع مبلغ مليون دولار.