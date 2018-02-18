علاج نشاط المثانة المفرط يحسن النوم

وأوضحت الدراسة أن النساء المصابات بفرط نشاط المثانة ويتناولن علاجا لهذه المشكلة ربما يقل لديهن الشعور بالحاجة الشديدة للتبول كثيرا ويتحسن نومهن ليلا نتيجة لذلك، بحسب رويترز.

وراجع الباحثون، بعد هذه الدراسة، بيانات 645 امرأة يعانين من فرط نشاط المثانة وتم تقسيمهن بشكل عشوائي لتناول جرعات من الدواء المعروف باسم توفياز لمعالجة هذه الحالة أو إعطائهن دواء وهميا.

وقال الباحثون في دورية طب التوليد وأمراض النساء، إنه بعد 12 أسبوعا شعرت النساء اللائي تناولن الدواء بقدر أكبر من تراجع ما يسمى بسلس البول الاضطراري بالمقارنة مع النساء اللائي تناولن دواء وهميا كما كان هذا العلاج مرتبطا أيضا بتقليل الحاجة لإفراغ المثانة وزيادة تحسن فترات النوم.

وقالت الدكتورة ليسلي ساباك الباحثة في كلية الطب بجامعة ستانفورد بولاية كاليفورنيا الأمريكية إن "فرط نشاط المثانة وسلس البول يمكن أن يقطعا النوم من خلال التسبب في الحاجة الملحة للتبول وسلسل البول وبلل الفراش أثناء الليل". وأضافت "لو استطعنا معالجة هذه المشكلة الأساسية فقد تشعر المرأة (أو الرجل ولكن دراستنا هذه لم تشمل سوى النساء فقط) بقلة تكرار الأعراض وقلة اضطراب النوم".