تعرف على أقدم مطعم في العالم عمره 293 سنة وفرنه لم يطفئ أبدا(فيديو)

يقع في قلب العاصمة الإسبانية مدريد أحد أقدم المطاعم في العالم ويعرف بإسم "بوتين"، و الذي لم يغلق أبوابه منذ العام 1725، و يعمل بإنتظام منذ 293 عاما.

© Sputnik. Ekaterina Chesnokova مطعم ياباني يقبل بتشغيل الزبائن مقابل الطعام

يتميز المطعم بعدد من السمات التي منحته هذا التفوق و النكهة الخاصة، فمخزن النبيذ الذي يوجد في المطعم يجعلك تعيش في الماضي لتشتم رائحته

فالمخزن يعود للعام 1590 و كل شيء هناك قديم، لقوم برحلة في الماضي.

أما جوهرة المطعم فتتمثل بفرنه الذي لم يطفأ أبدا منذ يوم إفتتاحه أي منذ 293 عاما ويعمل بإنتظام، بحسب ما أكد لويس خافيير سانشيز ألفاريز، نائب المدير في المطعم.

حيث أضاف ألفاريز بأن الفرن يبقى يعمل ليلا ليكون جاهزا للتحميص في الصباح، كما و يتميز الفرن برائحته المميزة التي تشكلت مع مرور الأيام.

أما عن الوجبات التي يقدمها المطعم فهي قديمة ويتم إعدادها وفقا للوصفات القديمة فقط ليحافظ المطعم على تاريخه، أما أهم وجبة يقدمها المطعم فهي طبق الخنزير الصغير المشوي.