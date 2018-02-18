تعرف على حياة رائد الفضاء ماذا يأكل وكيف يستحم وكم يجني

يطرح الكثيرون العديد من الأسئلة حول حياة رواد الفضاء ماذا يأكلون في الفضاء الخارجي وكيف يستحمون وكم يجنون من المال، والقليل من الناس لديهم إجابة لهذه الأسئلة.

سبوتنيك . يسهل نقل وحمل الكثير من الطعام في الفضاء كما تتم عملية تحضير الطعام لرواد الفضاء بطرق مختلفة عن الشائعة والمتداولة.

ففي ظروف انعدام الجاذبية يفقد رواد الفضاء حاسة الشم بسبب انسداد الأنف أغلب الوقت، وتدريجيا يفقد حاسة التذوق.

وتحرص وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" على إعداد أطعمة مفيدة ومغذية ومصنعة من مواد لا تفسد بسرعة، ويدخل في تركيب الأطعمة المكسرات والحلويات.

أما عن طريقة إستحمام رواد الفضاء فتتم باستخدام قطعة من الإسفنج، يتم وضع القليل من الماء والصابون عليها حتى لا يستهلكوا كميات كبيرة من الماء أما طريقة التجفيف فتتم باستخدام خرطوم هواء.

ويعتقد الكثيرون أن رواد الفضاء يتقاضون الكثير من الأموال، لكن في الحقيقة وبحسب "ناسا"، فإن راتب رائد الفضاء يتراوح بين 64 ألف دولار إلى 142 ألف دولار أمريكي سنويا.