بالفيديو... شابة تقطع أصبعها لتصنع منه قلادة

أقدمت الشابة البريطانية قامت تورز رينولدز (30 عاماً) على سلوك غريب، حيث قطعت أحد أصابع يدها اليسرى لتحوله إلى قلادة ترتديها في عنقها.

وقامت رينولدز بحفظ أصبعها وحفظته في الثلاجة عدة أيام قبل أن تضعه ضمن عبوة زجاجية صغيرة مليئة بمحلول كحولي.

وقالت رينولدز "بعدما قطعت جزءاً من إصبعي وضعته في الثلاجة، وبعد عدة أيام فكرت في كيفية الاستفادة منه، فقررت أن أحوله إلى قلادة".

وأضافت رينولدز " بالماضي كنت أثني أصبعي كثيرا وأفكر هل يمكنني العيش بدونه، وبعد قطعه لم يتغير شيء في حياتي، أشعر بأن الأمر لطيف". بحسب موقع "عكس السير".

وقالت رينولدز "في عيد ميلادي، قدّم لي صديقي المقرب مجموعة من القبعات الصغيرة لأضعها على إصبعي المبتور، كانت تلك القبعات رائعة بالفعل. لقد استوحيت هذه الفكرة الرائعة من صديقة لي".

وتعرف رينولدز بسلوكها الشاذ فبعد، أن انفصلت عن حبيبها السابق في 2014 إثر اكتشافها خيانته، قامت باقتطاع وشم من ذراعها وأرسلته إلى صديقها بالبريد.