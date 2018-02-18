بالصور... افتتاح معرض لجستن بيبر

افتتح مؤخرا، معرض خاص للمغني الكندي الشاب، جستن بيبر، بداخل متحف ستراتفورد بيرث، والمتواجد في مسقط رأسه في مدينة أونتاريو الكندية.

ويحمل المعرض عنوان "خطوات نحو النجومية"، مجموعة متنوعة من التذكارات، ما بين الأحذية، والملابس التي ارتداها جستن بيبر على المسرح، بالإضافة إلى رسالة شخصية من زوجة الرئيس الأمريكي السابق ميشيل أوباما، والجاكيت الذي ارتداه وهو صغير، عندما لعب مباراة هوكي لفريق "ستراتفورد ووريورز"، بحسب مجلة "بيلبورد".

ويحتوي المعرض على 60 من المتعلقات، التي أهداها جستن بيبر (23 عاما) شخصيا أو أقاربه، فضلا عن مقتنيات من سكان ستراتفورد وعدد من المعجبين، ولكن وسيتم تحديث المعرض باستمرار بمتعلقات جديدة، مع وصول المعرض إلى 125 قطعة تخص بيبر الآن.

ويقول المدير العام لمتحف ستراتفورد بيرث، جون كاستنر، إنه تلقى رسائل بريد إلكترونية ومكالمات بشأن المعرض، من معجبي جستن بيبر من دول عديدة، مثل إسبانيا، واليابان، وإيطاليا، وفي جميع أنحاء كندا والولايات المتحدة.

Justin Bieber exhibit Steps to Stardom opens tomorrow but SUNDAY IS TOTALLY SOLD OUT! NO TICKETS! There are tickets for Family Day but only online tickets ensure entry. Some tickets will be available at the door on MONDAY! pic.twitter.com/yX29DUtnXy — StratfordPerthMuseum (@StratPerthMuse) February 17, 2018



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Today, the @justinbieber "Steps to Stardom" exhibit at the Stratford Perth Museum opens to the public. Grab your tickets. 🎟 https://t.co/vtix8WzCPq pic.twitter.com/YCheAymBPb — Bkstg (@Bkstg) February 18, 2018

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وسوف تعاد جميع محتويات المعرض إلى أصحابها في ختام المعرض، والذي سيغلق نشاطه حتى 31 ديسمبر/كانون الأول، ولكن ألمح كاستنر إلى احتمالية عمل تمديد لفترة إغلاقه.

ويتلقى متحف سترتفورد بيرث عادة حوالي 7000 زيارة سنويا، ولكن من المتوقع أن يتصاعد هذا العدد بسبب معرض جستن بيبر.

وعُرف جستن بيبر في بداية مشواره الفني، من فيديوهات غنائية كان يشاركها عبر "يوتيوب"، ونال شهرة عالمية واسعة مع مرور السنين، خاصة من جانب المراهقين.

ومن أشهر أغنيات جستن بيبر، "Sorry" و"Love your Self" و"Never Say Never".