هذا الممثل "فعل المستحيل" للاحتفاظ بمكياج ونستون تشرشل

كشف فنان الماكياج والشعر، كازوهيرو تسوجي، عن تكبّد الممثل البريطاني، غاري أولدمان لمعاناة، من أجل عدم إفساده لمكياج رئيس وزراء بريطانيا في الأربعينيات ونستون تشرشل، والذي يجسده في أحداث فيلم "Darkest Hour"، والذي نال عنه ترشيحا لجائزة أوسكار أفضل ممثل رئيسي هذا العام.

وأشار إلى أن أولدمان (59 عاما)، كان يجلس لمدة أربع ساعات كاملة في كل صباح، من أجل عدم إفساد ماكياج ونستون تشرشل ، من دون أن ينام أو حتى أن يتناول طعامه، بحسب صحيفة " ذا تلغراف " البريطانية.

وقال: "لم يكن أولدمان ينام في مقطورته بداخل الاستوديو، مثلما يفعل العديد من الممثلين، كما أنه لم يكن يأكل، ولكنه كان يتناول لقيمات من الطعام".

وأضاف كازوهيرو تسوجي، أن غاري أولدمان كان مصرّا على الإبقاء على ملابس الشخصية، طوال فترة البروفات وتحضيره لها قبل بدء التصوير.

وكشف أنه تم الاستعانة بخمسة من الشعر من المستعار، لكي يتم وضعها على رأس غاري أولدمان، والتي كان يبلغ ثمنها 8 آلاف دولار، وتم تصنيعها في الولايات المتحدة الأمريكية، وشحنها إلى إنجلترا، حيث مكان التصوير.

How a makeup artist transformed Gary Oldman into Winston Churchill https://t.co/nLgfXDRR6W pic.twitter.com/jNMlgTfBfJ — 89.3 KPCC (@KPCC) February 16, 2018

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ونال غاري أولدمان ترشيحا لجائزة أوسكار أفضل ممثل رئيسي، عن تجسيده لدور ونستون تشرشل، في حفل جوائز الأوسكار الـ 90، المقام في 4 مارس/آذار المقبل.

وفاز أولدمان بجائزة أفضل ممثل درامي عن هذا الدور، في حفل جوائز "غولدن غلوب"، هذا العام.

يذكر أن من أهم أدوار غاري أولدمان السينمائية، تجسيده لدور مصاص الدماء "دراكولا"، في فيلم "Bram Stoker's Dracula"، الذي من إنتاج عام 1992، ومن إخراج فرانسيس فورد كوبولا.

Drácula — Bram Stoker (1992) — Gary Oldman pic.twitter.com/MnH1fH9J4A — Maru (@MarianaR) January 28, 2018

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ويتناول فيلم "Darkest Hour"، دور رئيس وزراء بريطانيا، ونستون تشرشل، أثناء الحرب العالمية الثانية، وتقريره ما إذا كان سيجري مفاوضات مع الزعيم النازي أدولف هتلر، أو إعلان خوض بلاده حربا ضد الأعداء.