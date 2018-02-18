5 طرق لتحصين منزلك ضد الإنفلونزا

يعمل الباحثون في علم المناعة، على ابتكار الطرق للحماية ضد فيروس الإنفلونزا، التي تتنوع مصادر إصابتنا به الإنفلونزا.

© Sputnik. Ramil Sitdikov عقار ياباني يقضي على "الإنفلونزا" في 24 ساعة

وتعتبر البيئة المحيطة بنا وأنظمة التهوية والنباتات، من أحد المصادر التي يأتي منها المرض، ويجب الاحتياط جيدا في موسم الإنفلونزا حتى من الميكروبات التي لا تشكل تهديدا على الصحة.

وبحسب صحيفة "هيلث لاين"، فقد نصح العلماء بخمس خطوات مهمة، لحماية الأسرة وتحصين المنزل ضد الإنفلونزا، وهي:

1- لقاح إنفلونزا

يقول خبراء الصحة إن الحصول على اللقاح هو أهم شيء يمكن القيام به لمنع الإنفلونزا، وهناك الآن أربعة أنواع رئيسية من لقاحات الإنفلونزا الموسمية. وتوصي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (سدك) أن يحصل الشخص كل 6 أشهر أو أكثر ممن ليس لديهم حساسية من البيض أو الزئبق على لقاح الإنفلونزا.

The #1 way to prevent the flu is to GET VACCINATED. And it's never too late! Flu season is actually peaking right now.



Learn more: https://t.co/l8pCHtQkiw pic.twitter.com/FcSQ7wB0vx — SD Dept of Health (@SDFlu) February 16, 2018

​ويوضح الخبراء أنه من الأفضل جدولة لقاحات عائلتك في الخريف قبل بداية موسم الإنفلونزا، ويفضل أن تكون في أكتوبر أو نوفمبر.

2- تغطية الفم والأنف عند العطس

تنتشر جراثيم الإنفلونزا من خلال رذاذ من الفم والأنف، لذلك يجب استخدام "المناديل" لتغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس، وتأكد من التخلص منها بعيدا وفورا وغسل يديك على الفور.

“TAKE 3” action plan to fight flu.

1. Get your flu vaccine.

2. Wash hands, avoid others when sick and cover coughs and sneezes.

3. Take flu antiviral drugs if your physician prescribes them.

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​3- لا تلمس وجهك

استخدام الأغراض المشتركة، يعمل على انتقال الجراثيم والبكتيريا المسببة للأمراض مباشرة من شخص لآخر، فلا تلمس أغراض شخص مصاب قبل أن تلمس وجهك وتصيبك العدوى.

​4- المطهرات والبخار

تقلل المطهرات والمنظفات فرص العدوى، ويمكنك استخدام المبيض (الكلور) المخفف، أو بيروكسيد الهيدروجين، كما يمكنك الاستغناء عن المواد الكيميائية واستخدام البخار لقتل الجراثيم.

Especially during flu season, it would be wise to consistently clean the doorknobs in your home to reduce your family’s chances of catching and passing the flu virus as well as any other germs. pic.twitter.com/trxnQhjQqB — April Salazar (@CandACleaning) February 11, 2018

​5- جهاز التحكم بالتلفزيون والأجهزة المحمولة

يجب تنظيف الأسطح التي يتم استخدامها بشكل كبير، خاصة التي تعمل باللمس مثل الريموت والآيباد العائلي والأجهزة المحمولة.