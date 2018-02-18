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21:10 18 فبراير/ شباط 2018
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    5 طرق لتحصين منزلك ضد الإنفلونزا

    CC0 / Pixabay
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    يعمل الباحثون في علم المناعة، على ابتكار الطرق للحماية ضد فيروس الإنفلونزا، التي تتنوع مصادر إصابتنا به الإنفلونزا.

    الأطباء الروس يبتكرون لقاح ضد فيروس إيبولا
    © Sputnik. Ramil Sitdikov
    عقار ياباني يقضي على "الإنفلونزا" في 24 ساعة
    وتعتبر البيئة المحيطة بنا وأنظمة التهوية والنباتات، من أحد المصادر التي يأتي منها المرض، ويجب الاحتياط جيدا في موسم الإنفلونزا حتى من الميكروبات التي لا تشكل تهديدا على الصحة. 

    وبحسب صحيفة "هيلث لاين"، فقد نصح العلماء بخمس خطوات مهمة، لحماية الأسرة وتحصين المنزل ضد الإنفلونزا، وهي:

    1- لقاح إنفلونزا

    يقول خبراء الصحة إن الحصول على اللقاح هو أهم شيء يمكن القيام به لمنع الإنفلونزا، وهناك الآن أربعة أنواع رئيسية من لقاحات الإنفلونزا الموسمية. وتوصي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (سدك) أن يحصل الشخص كل 6 أشهر أو أكثر ممن ليس لديهم حساسية من البيض أو الزئبق على لقاح الإنفلونزا.

    ويوضح الخبراء أنه من الأفضل جدولة لقاحات عائلتك في الخريف قبل بداية موسم الإنفلونزا، ويفضل أن تكون في أكتوبر أو نوفمبر. 

    2- تغطية الفم والأنف عند العطس

    تنتشر جراثيم الإنفلونزا من خلال رذاذ من الفم والأنف، لذلك يجب استخدام "المناديل" لتغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس، وتأكد من التخلص منها بعيدا وفورا وغسل يديك على الفور.

    3-  لا تلمس وجهك

    استخدام الأغراض المشتركة، يعمل على انتقال الجراثيم والبكتيريا المسببة للأمراض مباشرة من شخص لآخر، فلا تلمس أغراض شخص مصاب قبل أن تلمس وجهك وتصيبك العدوى.

    4- المطهرات والبخار

    تقلل المطهرات والمنظفات فرص العدوى، ويمكنك استخدام المبيض (الكلور) المخفف، أو بيروكسيد الهيدروجين، كما يمكنك الاستغناء عن المواد الكيميائية واستخدام البخار لقتل الجراثيم.

    5- جهاز التحكم بالتلفزيون والأجهزة المحمولة

    يجب تنظيف الأسطح التي يتم استخدامها بشكل كبير، خاصة التي تعمل باللمس مثل الريموت والآيباد العائلي والأجهزة المحمولة.

    انظر أيضا:

    عقار ياباني يقضي على "الإنفلونزا" في 24 ساعة
    مركز: الإنفلونزا لا تزال منتشرة على نطاق واسع في الولايات المتحدة
    أمريكا: إلغاء حظر تمويل أبحاث الإنفلونزا والجراثيم المعدية
    أعراض الإنفلونزا... العلاج والوقاية
    كيف تتخلص من الإنفلونزا في 24 ساعة
    الكلمات الدلالية:
    بكتريا, فيروس, الإنفلونزا, العالم, علماء
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