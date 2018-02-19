مواقع التواصل تتناقل خبر وفاة سيلفستر ستالون

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي الغربية والروسية، اليوم الإثنين 19 شباط/ فبراير، أنباء حول وفاة نجم هوليوود سيلفستر ستالون.

© AP Photo/ Todd Williamson وفاة أكبر ممثلة في هوليوود في الولايات المتحدة

وتحدث مستخدمو الإنترنت أن سبب الوفاة هو سرطان البروستاتا. وقالوا إنه توفي في منزله في لوس أنجليس.

ومن غير الواضح من بدأ بنشر هذه الإشاعات، ولكن الأنباء تناقلت بسرعة كبيرة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. لكن تحليل حسابات ستالون على الإنترنت أبدى حي يرزق، ولم يعلق على أنباء "موته" بعد.

ومن الجدير أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها نشر مثل هذه الإشاعات، فقد كان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلوا في أيلول/ سبتمبر عام 2016 أنباء حول وفاته.

ويبلغ سيلفستر ستالون من العمر 72 عاما. وهو حائز على جوائز "غولدن غلوب" و"ساتورن" و"سيزار". وأشهر أعماله — "روكي" و"رامبو" و"قف! وإلا أمي ستطلق النار" و"متسلق الصخور" و"القاضي دريد".