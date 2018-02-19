دونالد ترامب يهاجم أوبرا وينفري

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري، وأكد أنه يتمنى أن تنافسه في انتخابات الرئاسة عام 2020.

© AP Photo/ Invision/Chris Pizzello أوبرا وينفري... من الفقر والاعتداء الجنسي إلى أشهر مذيعة أمريكية

أشار ترامب في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، أنه يرغب في أن تنافسه أوبرا وينفري على منصب الرئاسة الأمريكية، لكي تلقى هزيمة أمامه، مثل حال كل منافسيه السابقين.

وتأتي تصريحات دونالد ترامب، بعدما انتقد اللقاء الذي أجرته في برنامج "60 دقيقة" الشهير، مع 14 ممن شاركوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، والذين انتخب نصفهم ترامب، بينما امتنع النصف الآخر.

واعتبر ترامب في تغريدته، أن أوبرا وينفري كانت غير واثقة من نفسها، خلال اللقاء، عندما سُئلت عن فكرة ترشحها للرئاسة الأمريكية، في انتخابات 2020.

كما انتقد ترامب، أسئلة النقاش بشكل عام، ووصفها بأنها كانت تتسم بالتحيّز وعدم الحيادية.

Just watched a very insecure Oprah Winfrey, who at one point I knew very well, interview a panel of people on 60 Minutes. The questions were biased and slanted, the facts incorrect. Hope Oprah runs so she can be exposed and defeated just like all of the others! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 19, 2018

وسيق لدونالد ترامب، أن أكد أنه يرغب في أن تترشح أوبرا أمامه في انتخابات 2020، وأشار إلى أنه سيحظى بالكثير من المرح، من هزيمته لها.

وكانت أوبرا وينفري، قد نفت في 25 يناير/ كانون الثاني، بشكل رسمي، اعتزامها خوض انتخابات الرئاسة الأمريكية أمام دونالد ترامب عام 2020، وبررت هذا بأن هذا "ليس ضمن حمضها النووي".