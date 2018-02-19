ما حقيقة وفاة سيلفستر ستالون

ويظهر ستالون (71 عاما) في الصورة، وهو مجهد ومرهق، ولكن تبيّن أنها من كواليس تصوير أحدث أفلامه السينمائية، الجزء الثاني من "Creed"، والذي ستستقبله دور العرض في العام الجاري.
Always the Champ!— Ivan Migdalov (@i_migdalov) February 19, 2018
Sylvester Gardenzio Stallone died early this morning because of the prostate cancer he was suffering from, the actor kept his disease a secret, but he couldn't do it in the end. Rest in peace! 😢😢😢 pic.twitter.com/AJohX8ztHE
ويجسّد سيلفستر ستالون في أحداث فيلم "Creed 2"، واحدا من أشهر أدواره السينمائية، "روكي بالبوا"، ومن المتوقع أن يطرح في السينمات في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
كما أن فرانك ستالون، نفى منذ قليل على "تويتر"، شائعة وفاة شقيقه سيلفستر ستالون.
وغرّد فرانك ستالون غاضبا: "الشائعات التي تناولت وفاة شقيقي خاطئة، ما هي طبيعة هؤلاء المرضى العقليين الذي ينشرون أخبارا كهذا؟ فهؤلاء خطرون ولا يستحقون مكانا في المجتمع".
Rumors that my brother is dead are false. What kind of sick demented cruel mind thinks of things like this to post? People like this are mentally deranged and don’t deserve a place in society.@FoxNews @seanhannity @greggutfeld— Frank Stallone (@Stallone) February 19, 2018
ومن الجدير أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها نشر مثل هذه الإشاعات، فقد كان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلوا في أيلول/ سبتمبر عام 2016 أنباء حول وفاته.
And then He gets failed in his Escape Plan. Prostate Cancer Ended The Expendables Finally!— Muhammad Osman (@Osmanmani89) February 19, 2018
RIP Sylvester Gardenzio Stallone
Favourite Actor He was! pic.twitter.com/WWxrzyvkoS
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