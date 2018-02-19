ما حقيقة وفاة سيلفستر ستالون

تسببت صورة حديثة للممثل الأمريكي سيلفستر ستالون، في ذيوع شائعة وفاته، اليوم الإثنين 19 فبراير/ شباط على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر ستالون (71 عاما) في الصورة، وهو مجهد ومرهق، ولكن تبيّن أنها من كواليس تصوير أحدث أفلامه السينمائية، الجزء الثاني من "Creed"، والذي ستستقبله دور العرض في العام الجاري.

Always the Champ!

Sylvester Gardenzio Stallone died early this morning because of the prostate cancer he was suffering from, the actor kept his disease a secret, but he couldn't do it in the end. Rest in peace! 😢😢😢 pic.twitter.com/AJohX8ztHE — Ivan Migdalov (@i_migdalov) February 19, 2018

ويجسّد سيلفستر ستالون في أحداث فيلم "Creed 2"، واحدا من أشهر أدواره السينمائية، "روكي بالبوا"، ومن المتوقع أن يطرح في السينمات في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

A post shared by Sly Stallone (@officialslystallone) on Feb 17, 2018 at 10:39am PST

كما أن فرانك ستالون، نفى منذ قليل على "تويتر"، شائعة وفاة شقيقه سيلفستر ستالون.

وغرّد فرانك ستالون غاضبا: "الشائعات التي تناولت وفاة شقيقي خاطئة، ما هي طبيعة هؤلاء المرضى العقليين الذي ينشرون أخبارا كهذا؟ فهؤلاء خطرون ولا يستحقون مكانا في المجتمع".

Rumors that my brother is dead are false. What kind of sick demented cruel mind thinks of things like this to post? People like this are mentally deranged and don’t deserve a place in society.@FoxNews @seanhannity @greggutfeld — Frank Stallone (@Stallone) February 19, 2018

ومن الجدير أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها نشر مثل هذه الإشاعات، فقد كان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلوا في أيلول/ سبتمبر عام 2016 أنباء حول وفاته.

And then He gets failed in his Escape Plan. Prostate Cancer Ended The Expendables Finally!

RIP Sylvester Gardenzio Stallone

Favourite Actor He was! pic.twitter.com/WWxrzyvkoS — Muhammad Osman (@Osmanmani89) February 19, 2018

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