بالفيديو... أصالة نصري تسب الكارهين لصوتها

ردت المطربة السورية، أصالة نصري، على من يكرهون صوتها، ولا يطيقون الاستماع إلى أغانيها.

ووصفت أصالة نصري هؤلاء المنتقدين لصوتها بأنهم "متخلفين عقليا"، أثناء حلولها ضيفة في حلقة السبت، 17 فبراير/شباط، من برنامج "حمد شو"، المذاع على قناة "الرأي" الكويتية.

A post shared by مع حمد قلم (@7amadqalam) on Feb 13, 2018 at 8:31am PST

وقالت: "في ناس تحب صوتي وفي ناس ما تحبه، ما بعرف ليش ما يحبوه، يكون عندهم تخلف عقلي".

وتلقت أصالة نصري هجوما على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصريحاتها الأخيرة.

والله ما متخلف عقلياً الا ردك الغير موزون 🤐

لسانك حصانك ان صنتة صانك وان خنتة خانك 😏#اصاله_نصري #رد على فنان



https://t.co/rlgjuXje0k — قيثاره جنوبية (@Anoon898Maysoon) February 18, 2018

​وتحدثت أصالة في برنامج "حمد شو" عن مشوارها الفنى، وأهم المحطات فى حياتها، بالإضافة إلى مشروعاتها الفنية المقبلة.