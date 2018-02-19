بالفيديو... أصالة نصري تسب الكارهين لصوتها

ووصفت أصالة نصري هؤلاء المنتقدين لصوتها بأنهم "متخلفين عقليا"، أثناء حلولها ضيفة في حلقة السبت، 17 فبراير/شباط، من برنامج "حمد شو"، المذاع على قناة "الرأي" الكويتية.
وقالت: "في ناس تحب صوتي وفي ناس ما تحبه، ما بعرف ليش ما يحبوه، يكون عندهم تخلف عقلي".
وتلقت أصالة نصري هجوما على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصريحاتها الأخيرة.
والله ما متخلف عقلياً الا ردك الغير موزون 🤐— قيثاره جنوبية (@Anoon898Maysoon) February 18, 2018
لسانك حصانك ان صنتة صانك وان خنتة خانك 😏#اصاله_نصري #رد على فنان
https://t.co/rlgjuXje0k
وتحدثت أصالة في برنامج "حمد شو" عن مشوارها الفنى، وأهم المحطات فى حياتها، بالإضافة إلى مشروعاتها الفنية المقبلة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)