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    نجل ولي عهد بريطانيا الأمير هاري مع خطيبته الأمريكية ميغان ماركل

    شاهد... 10 أماكن من المحتمل أن يقضى الأمير هاري وخطيبته شهر العسل فيها

    © AP Photo/ Ben Birchall
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    مع قرب احتفال نجل ولي العهد البريطاني، الأمير هاري، وخطيبته الأمريكية، ميغان ماركل بزواجهما، ودخولهما "القفص الذهبي" في شهر مايو/أيار المقبل، تزداد التساؤلات عن مكان قضائهما شهر العسل.

    ولكن موقع "سي في فيلاز" يسهّل الإجابة، من خلال عرضه لـ 10 أماكن مقترحة، لاحتفال أحدث "ثنائي ملكي" بشهر العسل، بناء على قضاء أسلافهم لشهر عسلهم فيها:  

    1) قلعة وندسور

    قد يقضي الأمير هاري وميغان ماركل شهر عسلهما في قلعة وندسور، حيث ستقام مراسك زفافهما، كما أن الملكة فيكتوريا وزوجها الأمير ألبرت، قضيا ثلاثة أيام من شهر عسلهما هناك في عام 1840.

    A post shared by Windsor Castle (@windsor.castle) on Nov 22, 2017 at 8:31am PST

    2) بولسدين ليسي في سوري

    استضافت الملكية الإدواردية "بولسدين ليسي" في قرية سوري البريطانية، الملكة الأم إليزابيث، والدة ملكة بريطانيا الحالية إليزابيث الثانية، وزوجها الملك جورج الخامس لقضاء شهر عسلهما.

    يذكر أن من قام بتصميم الملكية الرفيعة من صمموا فندق "الريتز".  

    A post shared by Zoltan Nagy (@zolixplorer) on Nov 28, 2017 at 12:04pm PST

    3) النمسا

    قضى الملك الثامن وطليقته واليس سمبسون، شهر عسلهما في عام 1936، في المكان الذي أصبح فندق حاليا "شلوس واسرليونبرغ"، والمتواجد في النمسا.

    A post shared by M D J N (@moritznuart) on Sep 4, 2015 at 1:14am PDT

    4) هامبشاير وبيركهول واسكتلندا

    من حسن حظ الملكة إليزابيث الثانية هو احتفالها بشهري عسل، الأول بعد زواجها من الأمير فيليب في عام 1947، في منزل في ريف مقاطعة هامبشاير، وذلك قبل سفرهما إلى بيركهول في اسكتلندا.  

    5) جزيرة موستيك

    كانت الأميرة مارغريت محظوظة بما فيه الكفاية في عام 1960، لكي تستقل اليخت الملكي "بريتانيا" في رحلة بحرية لمدة ستة أسابيع في منطقة البحر الكاريبي، بما في ذلك البقاء في جزيرة موستيك الخاصة، التي يملكها اللورد جلينكونر.
    وكان لدى مارغريت فيلا خاصة بها على الجزيرة، وغالبا ما كانت تزوجها للابتعاد عن الحياة الملكية.
    وتحتفظ جزيرة موستيك بكونها من الأماكن المفضلة لدى العائلة المالكة البريطانية.    

    A post shared by Mariel Michaels (@thestrivetomd) on May 21, 2017 at 8:22am PDT

    6) رحلة باليخت

    قضى ولي عهد بريطانيا، الأمير تشارلز، شهر عسله مع زوجته الراحلة الأميرة ديانا شهر عسلهما، في صورة رحلة بحرية على متن اليخث "بريتانيا" لمدة 6 أسابيع، حول البحر الأبيض المتوسط.

    وقد يحذو الأمير هاري حذو والده ووالدته.

    حفل زفاف الأمير تشارلز والأميرة ديانا 29في كتدرائية القديس بطرس في لندن، 29 يوليو/ تموز عام 1981
    © AP Photo/ Press Association
    حفل زفاف الأمير تشارلز والأميرة ديانا 29في كتدرائية "القديس بطرس" في لندن، 29 يوليو/ تموز عام 1981

    7) اسكتلندا والجزر اليونانية

    قضى ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، شهر عسله مع زوجته الثانية، كاميلا باركر، في عام 2005، في قلعة بالمورال في اسكتلندا، ثم رحلة بحرية حول الجزر اليونانية.

    8) رحلة كاريبية

    قضت الأميرة آن وزوجها كابتن مارك فيليبس، شهر عسلهما في عام 1973، في جزيرة باربادوس، حيث استقلا من هناك اليخت "بريتانيا"، وقاما بجولة بحرية حول البحر الأبيض المتوسط.

    9) جزر الأزور

    قضى الأمير أندرو وزوجته سارة فيرجسون شهر عسلهما في عام 1986، في جزر الأزور البرتغالية.

    A post shared by Azores (@azores_islands) on Jun 28, 2014 at 10:21am PDT

    10) جزيرة سيشيل

    قضى الأمير وليام شقيق الأمير هاري وزوجته دوقة كامبريدج كيت ميلدتون، شهر علسهما في جزر سيشيل.

    A post shared by @andrea_wunderer on Nov 28, 2017 at 2:14am PST

    11) قبرص

    قضت زارا فيليبس، حفيدة الملكة إليزابيث الثانية شهر عسلها في عام 2011، في منتجع خمس نجوم في قبرص، والمطل على خليج بيسوري.

    A post shared by Stephan (@steveseyes) on Nov 26, 2017 at 3:18am PST

    12) جنوب أفريقيا

    بعد زواجهما في قصر وندسور، قضى بيتر وأوتومن فيليبس شهر عسلهما، في منتحع "تونينجي" الواقع في جنوب أفريقيا.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار الزفاف الملكي, شهر العسل, ميغان ماركل, الأميرة ديانا, الأمير هاري, المملكة المتحدة, بريطانيا
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