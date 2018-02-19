شاهد... مطاعم كنتاكي تغلق معظم فروعها في بريطانيا

قالت سلسلة مطاعم كنتاكي للوجبات السريعة، اليوم الاثنين، إنها اضطرت لإغلاق مئات من فروعها في المملكة المتحدة بسبب نقص الدجاج.

وظهرت المشكلة خلال اليومين الماضيين بعدما حولت الشركة عقد التوريد إلى (دي.إتش.إل) مما دفع معظم فروعها الـ 900 في بريطانيا إلى الإغلاق.

Market Harborough's KFC is closed for a third day because it has run out of chicken! It's down to teething problems with a new delivery company — more on Hfm News pic.twitter.com/I4Q6hXFCBA — HFM News (@hfmnews) February 19, 2018

وقالت الشركة على موقعها الالكتروني "لقد استعنا بشريك جديد للتوريد، لكنه واجه مشكلات — إحضار دجاج طازج لـ 900 مطعم في أنحاء البلاد أمر معقد حقا".

Wondering why KFC branches are closed around Dorset this weekend? https://t.co/tsGxZo4D0K pic.twitter.com/NdWRU8DVJB — Bournemouthecho (@Bournemouthecho) February 18, 2018

وأضاف البيان، "لا تهاون في مسألة الجودة ولذلك عدم التوريد كان معناه إغلاق بعض المطاعم والبعض الآخر عمل بقائمة طعام محدودة أو لساعات أقل".

The Colonel is working on it. pic.twitter.com/VvvnDLvlyq — KFC UK & Ireland (@KFC_UKI) February 17, 2018

وألقت (دي.إتش.إل) باللوم في تأخير التوريد على "مشكلات في التشغيل".

KFC chicken shortage keeps stores closed for third day https://t.co/M818dC6wgn — Metro (@MetroUK) February 19, 2018

ووفقا لـ"رويترز"، قالت متحدثة باسم الشركة "نعمل مع كنتاكي وشركائنا لتدارك الموقف وهذه أولويتنا، ونعتذر عن أي إزعاج حدث نتيجة لذلك".