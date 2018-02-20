5 نصائح تجعل صوتك مسموعا في اجتماعات العمل

من السهل أن يكون لك صوت في اجتماعات العمل، لكن خمس نصائح يمكن أن تجعله صوتا مسموعا.

أوردت مجلة "فوربس" الأمريكية خمس نصائح، قالت إنها تجعل صوتك مسموعا في اجتماعات العمل، وليس مجرد ضجيج ينصرف عنه الآخرون، مشيرة إلى أن اتباع تلك النصائح سيجعلك تشارك بإيجابية في النقاشات وتكون شخصا مؤثرا في الآخرين.

1- الإعداد

#Women, Find Your Voice- @HarvardBiz What Women Can Do: Master the pre-meeting. Prepare to speak. Keep an even keel. https://t.co/Q0dOWTiUe6 — WEST (@WESTorg) June 15, 2017

احرص على أن تمتلك شيئا يلقي رضا من الآخرين عند طرحه، وحاول إعداد أفكار جيدة لطرحها على أجندة الاجتماع، ومن الأفضل أن تستطلع بعض الآراء قبل طرحها لتحدد مدى ارتياح زملاء العمل إليها.

2- اللغة

Did you ever stop to think about the words you use when talking to people about cannabis? Language has so much power over our perception, it may be something to consider.

https://t.co/9HJazw45Zf#CBDoil #CannabisCommunity #MedicalCannabis pic.twitter.com/XXVcSXu7MX — CBDInstead.com (@cbdinstead) February 19, 2018

استخدمم لغة قوية في طرح أفكارك تكشف عن إصرار وليس مجرد طرح متردد، وعلى سبيل المثال، فإن قول "نريد إنجاح هذا الأمر، سيكون لها وقع أقوى من قول "ربما ينجح".

وأوردت المجلة بعض المصطلحات التي يجب استخدامها في الحديث أثناء الاجتماعات مثل: "أقترح بقوة، صواب تام، هذه خطتي للتنفيذ، أوصي"، مشيرة إلى أن هذه الكلمات بديلة عن كلمات أضعف مثل: "ماذا عن، أنوي الموافقة، أعتقد أنه، ربما نستطيع، ماذا لو".

3-مهارة التحدث

All successful authors have to speak in public sometime! Events/podcasts/radio. It will happen so prepare now:) FREE on Kindle until 22 Feb https://t.co/AIyUdo00yS pic.twitter.com/573PANyTxL — Joanna Penn (@thecreativepenn) February 19, 2018

الحديث في الاجتماعات مهارة يجب أن تتعلمها، وليس عيبا أن تتدرب على تعلمها مع آخرين.

4- المحاولة

لا تشعر بخيبة الأمل إذا تم تجاهل فكرتك بعد طرحها، خاصة إذا كنت على قناعة بأنها فكرة جيدة، وتذكر أن تجاهل الآخرين للفكرة لا يعني موتها، لأنها فكرتك وأنت من يملك قرار إعادة إحيائها من جديد.

5- التأثير

Brook Battle, founder of Birmingham-based software provider Swell Fundraising, shares three ways early adapters make an impact. Find out more at https://t.co/eY4J9uk5ZB. #earlyadapters pic.twitter.com/9k7KAEZHHc — Bronze Valley (@BronzeValley_) February 16, 2018

من المفضل أن تطرح فكرتك على من تثق بهم من زملائك قبل الاجتماع، لتعرف رأيهم، وإذا كانوا على قناعة بتلك الفكرة، فمن المؤكد أنهم سيدعمون فكرتك عندما يتم طرحها في اجتماع العمل.