حلول لاستعادة إمكانية حفظ الصور من "غوغل"

أفادت تقارير بأنه يمكن التغلب على عدم إمكانية حفظ الصور من محرك البحث "غوغل".

© AP Photo/ Jens Meyer لن يمكنك الاحتفاط بالصور من "غوغل" بعد حذف هذه الميزة

فبحسب موقع " ذا نيكست ويب "، هناك "امتداد" من الممكن أن يتم تحميله على محركي البحث "غوغل كروم" أو "أوبرا"، والذي يسمح بحفظ الصور من "غوغل".

وبعد تحميل "الامتداد" على حاسوبك الشخصي، من المفترض أن يعود زر "View image" عند البحث عن أي صورة على "غوغل".

وحال عدم الرغبة في تحميل "الامتداد" السابق، فإنه من الممكن استعادة زر "View image" من جديد، في محرك بحث بديل هو "ستارت بايج"، والذي هو من تطوير "غوغل".

ولكن عليك القيام بخطوة أخيرة مع "ستارت بايج"، وهي أن تنقر يمينا على الصورة، التي تظهر في نتائج البحث، واختر زر "Open image in new tab"، أو "افتح الصورة في نافذة أخرى".

يذكر أن "غوغل" ألغى مؤخرا ميزة الاحتفاظ بأية صور تتواجد عليه، وذلك بعدما اشتكى العديد من مصوري الفوتوغرافيا والمواقع، من استغلال صورهم الخاصة، دون الحصول على إذن منهم.

وأصبح الآن من أجل مطالعة الصورة المرغوبة، زيارة الموقع الإلكتروني المتوافرة عليه، وقد لن تتمكن بعد هذا من حفظها، لأن هناك مواقع ترفض الاحتفاظ بصورها.

وبخلاف حذفها لزر "View image"، فإن "غوغل" حذفت زر "Search by image"، والذي كان يظهر عند فتح أية صورة، ولكن بالإمكان اللجوء إلى خيار بديل مازال متوفرا، وهو بجر الصورة إلى شريط البحث في "غوغل"، لكي يتمكن من عرض صور متعلقة بها.