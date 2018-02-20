سيلفستر ستالون يستعين ببناته لنفي شائعة وفاته

سخر الممثل الأمريكي، نجم أفلام الحركة، سيلفستر ستالون، من الشائعة التي انتشرت بقوة أمس، الإثنين 19 فبراير/ شباط، على الإنترنت، وتناولت وفاته.

ونفى ستالون (71 عاما) وفاته، عبر فيديو قصير شاركه لنفسه عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام" للصور، وهو بصحبة ابنتيه سيستين (19 عاما) وصوفيا (21 عاما).

وكتب ستالون مع الفيديو ساخرا من شائعة وفاته: "إنه من الرائع أن أعود من الموت!!!".

وتزوج سيلفستر ستالون 3 مرات في حياته، الأولى في سنة 1974، وأثمرت عن طفلين، والثانية في سنة 1985، والثالثة من جينيفر فلافن في سنة 1997 وأثمرت عن 3 أطفال، من بينهم سيستين وصوفيا، التي تعمل عارضة أزياء.

A post shared by Sly Stallone (@officialslystallone) on Feb 19, 2018 at 3:05pm PST

A post shared by Sophia Stallone (@sophiastallone) on Nov 16, 2017 at 8:29am PST

كما أن ستالون نفى شائعة وفاته، في منشور آخر، والذي طلب فيه من معجبيه بأن يتجاهلوا الشائعة، التي وصفها بـ الغبية"، وأكد بأنه حي وسعيد وبصحة جيدة، وأنه مازال قادرا على تسديد اللكمات، في إشارة منه إلى واحد من أشهر شخصياته السينمائية الملاكم "روكي بالبوا".

A post shared by Sly Stallone (@officialslystallone) on Feb 19, 2018 at 8:51am PST

ومن الجدير أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها نشر مثل هذه الإشاعات، فقد كان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلوا في أيلول/ سبتمبر عام 2016 أنباء حول وفاته.

وكان السبب في انتشار شائعة وفاة سيلفستر ستالون الأخيرة، هو نشر صور له، والتي بدا فيها مرهقا ومجهدا، ولكنها كانت من كواليس أحدث أفلامه، وهو الجزء الثاني من فيلم "Creed"، والمقرر عرضه في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.