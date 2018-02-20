بالفيديو... ضجة في الإمارات لأجل جنازة الطفلة دانة

شارك أهالي منطقة العين في الإمارات في تشييع جثمان الطفلة الأردنية دانة أمجد جرار، التي توفيت في حادث أليم.

وحضر الجنازة أكثر من ثلاثة آلاف مشيع، للصلاة على الطفلة، التي يرقد ذويها في مستشفى راشد في دبي، بحسب ما نشرت صحيفة " البيان " الإماراتية.

وذكرت الصحيفة أن الأهالي تبادلوا الرسائل النصية فيما بينهم، قبل موعد التشييع بيوم للتذكير بموعد الصلاة على جثمان الطفلة "دانة"، بالإضافة إلى قيام العديد من المواطنين والمقيمين بالاتصال ببعضهم البعض للتذكير بموعد صلاة الجنازة.

وأثارت الجنازة ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الحضور الكثيف لأهالي منطقة العين.

يشار إلى دانة توفيت إثر حادث أليم، وقع يوم الجمعة الماضي، لأسرتها حيث أصيب والديها وشقيقتها وِشقيقها، على طريق دبي – العين، عندما فقدت الأم التي كانت تقود السيارة السيطرة عليها، وانحرفت نحو منطقة رملية على جانب الشارع لتتفاجأ بوجود حفرة مما أدى إلى انقلاب السيارة عدة مرات، وتطاير الأسرة خارجها.

توفيت الطفلة، كما أصيبت أسرتها، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى راشد في دبي، وتعرض الأب الذي يعمل دكتورا جامعيا في جامعة الإمارات وجميع الأبناء الذين يدرسون في مدرسة الظفرة الخاصة لإصابات حرجة.