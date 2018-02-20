لماذا أشادت ميشيل أوباما بفيلم "Black Panther"

أبدت زوجة الرئيس الأمريكي السابق، ميشيل أوباما، إعجابها الشديد بفيلم "Black Panther"، المعروض حاليا في دور السينما.

أشادت ميشيل أوباما بالفيلم، عبر تغريدة على حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، والتي غردت فيها: "مبروك لكل فريق الفيلم! لأنه بسببكم سيتمكن الشباب من مشاهدة أبطال خارقين يشبهونهم على شاشة السينما".

وتابعت: "أحببت الفيلم، وعلى يقين بأنه سيلهم ناس من خلفيات متنوعة، من أجل أن يحفروا عميقا بداخل أنفسهم، بحثا عن شجاعتهم، لكي يكونوا أبطالا في حياتهم".

Congrats to the entire #blackpanther team! Because of you, young people will finally see superheroes that look like them on the big screen. I loved this movie and I know it will inspire people of all backgrounds to dig deep and find the courage to be heroes of their own stories. — Michelle Obama (@MichelleObama) February 19, 2018

كذلك، امتدحت الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري، فيلم "Black Panther"، عبر "تويتر"، ووصفته بأنه "اسثنائي".

Just saw it with Stedman. It’s Phenomenal!! Layers and layers of it. Wakunda ForEveeeerrrr! #BlackPanther — Oprah Winfrey (@Oprah) February 18, 2018

​وبدأ عرض فيلم "Black Panther" في السينمات، في 16 فبراير، وهو مستوحى عن واحد من أبطال قصص "مارفل" الهزلية، ومن إخراج ريان كوغلر، ومن بطولة تشادويك بوسمان، ولوبيتا نيونغو.

ويتناول الفيلم قصة "تشالا" أمير "واكاندا"، وهي أمه أفريقية معزولة عن العالم، وتستخدم أحدث وسائل التكنولوجيا، والذي يواجه أخطارا من عدو خارجي، يرغب في الانتقام منه.

يذكر أن فيلم "Black Panther" حقق انطلاقة قوية في دور العرض السينمائية، منذ أن تم طرحه رسميا الجمعة الماضية، إذ وصلت إيراداته في سينمات أمريكا الشمالية ما يقرب من 192 مليون دولار.