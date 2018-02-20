السعودية تستضيف حدثا غير مسبوق في مارس

أعلن مجلس الموضة العربي، الإثنين 19 فبراير/ شباط، أن المملكة العربية السعودية، ستستضيف في شهر آذار/ مارس المقبل، أول أسبوع عربي في عالم الموضة والترفيه.

قال مجلس الأزياء العربي، الذي يتخذ من إمارة دبي الخليجية مقرا له، عبر موقعه على الإنترنت، إن أسبوع الموضة سيُعقد في الرياض من 26 إلى 31 مارس/ آذار، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وسيعقد أسبوع الموضة العربي في مركز "أبيكس" الصديق للبيئة في العاصمة السعودية الرياض، وهو المكان الذي صممه المهندس المعماري العراقي البريطاني الراحل زها حديد.

وكان مجلس الأزياء العربي قد أعلن في شهر ديسمبر/ كانون الأول، عن افتتاح مكتب إقليمي في الرياض، وعيّنت الأميرة السعودية نورة بنت فيصل آل سعود، رئيسا فخريا له. #SaudiArabia is set to host its first ever Arab Fashion Week: https://t.co/iP9ZASy0G0 via @WWD | @ArabFashionWeek @BFC pic.twitter.com/XSNSCTAGI0 — Arabian Veritas (@ArabianVeritas) February 20, 2018

وقالت الأميرة نورا في بيان على موقع المجلس: "إن أسبوع الموضة العربي الأول في الرياض، سيكون أكثر من مجرد حدث عالمي، فسيكون حافزا لقطاعات اقتصادية أخرى، مثل السياحة والضيافة والسفر والتجارة".