"ماكدونالدز" يحذف هذه الأكلات من "قائمة "هابي ميل"

تنوي سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" الأمريكية للوجبات السريعة، خلال الأشهر المقبلة، إلغاء بعض أصناف الطعام من قائمة وجبة الأطفال الشهيرة "هابي ميل".

وسيستبعد " ماكدونالدز " شطائر البرغر بالجبن والحليب بالشكولاتة من وجبة "الهابي ميل"، وذلك من أجل التقليل من درجة استهلاك الأطفال للسعرات الحرارية، والصوديوم، والسكر، كمبادرة للحد من اكتساب الوزن، وفقا لصحيفة " ذا غارديان " البريطانية.

وأعلنت المطاعم الأمريكية، في بيان لها، الخميس 15 فبراير/ شباط، أنها ترغب في أن وجبة "الهابي ميل" لا تزيد عن 600 سعرة حرارية، وأقل من 650 ملليغراما من الصوديوم.

ولكن مازال في إمكان الآباء أن يطلبوا هذه الأصناف، لكي يتم إضافتها خصيصا بف داخل وجبة "الهابي ميل".

وسيتم تفعيل ذلك القرار في كل فروع الولايات المتحدة الأمريكية، بدءا من شهر يونيو/ حزيران المقبل.

ويأتي قرار "ماكدونالدز" بحذف البرغر بالجبن والحليب بالشوكولاتة من "الهابي ميل"، بعدما حذفت المشروبات الغازية من الوجبة قبل 4 سنوات، وهو ما تسبب في انخفاض الطلب على الوجبة بنسبة 14 في المئة، كما تزعم الشركة.

وبالنسبة لفروع الشركة عالميا، فإن "ماكدونالدز" أكد أنه لابد أن تفي نصف خيارات وجبة "الهابي ميل" على الأقل، بإرشاداته الغذائية الجديدة.