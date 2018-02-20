اليابان تسعى لبناء أطول ناطحة سحاب خشبية في العالم

تقدّمت الشركة اليابانية للغابات "سوميتومو"، بعرض لبناء مبنى يبلغ طوله 350 مترا في طوكيو، وفقا لصحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.

وستتضمن ناطحة السحاب الجديدة، التي تحمل اسم "دابليو 350"، 10 في المئة فقط من الصلب، إلى جانب 180 ألف متر مكعب من الأخشاب الأصلية.

وسوف يكون المبنى الجديد قادر على الصمود أمام الزلازل، وسيكون له شرفات على كل جوانبه الأربعة، بالإضافة إلى المساحات الخضراء من الأرض إلى الطابق العلوي.

ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة أطول ناطحة سحاب خشبية، ضعف تكلفة ناطحة السحاب التقليدية، إذ يتراوح 600 مليار ين (4.02 مليار جنيه استرليني).

وقد يتم خفض هذه التكلفة، مع التقدم التكنولوجي، وحتى الانتهاء من بناء المشروع في عام 2041.

يذكر أن أطول ناطحة سحاب خشبية في العالم موجودة في مدينة فانكوفر الكندية، ويبلغ ارتفاعها 53 مترا.