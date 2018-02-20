شاهد... مقابلة مع الروبوت اليابانية "إريكا"

أجرت صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية، لقاءا مع الروبوت اليابانية "إريكا"، في العاصمة اليابانية طوكيو.

© AP Photo/ Koji Sasahara بالفيديو... أول روبوت في اليابان يعد القهوة

وذكر محرر الصحيفة، أن ما يعيب "إريكا"، هو أنها مستمعة أكثر منها متحدثة، موضحا أنها لا تتحدث من دون توفير سيناريو معد لها بشكل مسبق.

واكتفت "إريكا" بإلقاء التحية على المحرر، وسألته عن اسمه، وإن كان يستمع برحلته إلى اليابان.

كما ذكر محرر صحيفة "يو إس إيه توداي"، أن "إريكا" بالكاد قادرة على الحركة، وتعمل بأجهزة استشعار موضوعة في الغرفة المتواجدة فيها، وذلك لكي تساعدها على التعرف على من يتحدث معها، ولكي تحدد اتجاهات الصوت الموجهة إليها.

و"إريكا" هي جزء من مشروع بحثي، مدته خمس سنوات، من أجل تصنيع صديق للنسبة السكانية التي تعاني من الشيخوخة في اليابان، والمتقدمة في العمر.

وتقطن "إريكا" في مختبر علمي في طوكيو، يدعى "هيروشي إيشيجورو".

Meet Erica, the planned robotic news anchor in Japan. https://t.co/kgsS2SuigX pic.twitter.com/ByUgE2ZH1B — Peter Liljenberg (@pliljan) February 16, 2018

وأكد الباحث في المختبر تاكاشي ميناتو، أن "إريكا" ليست للبيع، ولكن يبلغ سعرها 200 ألف دولار أمريكي.