شاهد... مقابلة مع الروبوت اليابانية "إريكا"

واكتفت "إريكا" بإلقاء التحية على المحرر، وسألته عن اسمه، وإن كان يستمع برحلته إلى اليابان.
كما ذكر محرر صحيفة "يو إس إيه توداي"، أن "إريكا" بالكاد قادرة على الحركة، وتعمل بأجهزة استشعار موضوعة في الغرفة المتواجدة فيها، وذلك لكي تساعدها على التعرف على من يتحدث معها، ولكي تحدد اتجاهات الصوت الموجهة إليها.
و"إريكا" هي جزء من مشروع بحثي، مدته خمس سنوات، من أجل تصنيع صديق للنسبة السكانية التي تعاني من الشيخوخة في اليابان، والمتقدمة في العمر.
وتقطن "إريكا" في مختبر علمي في طوكيو، يدعى "هيروشي إيشيجورو".
Meet Erica, the planned robotic news anchor in Japan. https://t.co/kgsS2SuigX pic.twitter.com/ByUgE2ZH1B— Peter Liljenberg (@pliljan) February 16, 2018
وأكد الباحث في المختبر تاكاشي ميناتو، أن "إريكا" ليست للبيع، ولكن يبلغ سعرها 200 ألف دولار أمريكي.
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