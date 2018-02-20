جورج كلوني وزوجته يدعمان جهود فرض قيود على الأسلحة بنصف مليون دولار

أعلن الممثل جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين، اليوم الثلاثاء، أنهما تبرعا بمبلغ 500 ألف دولار لصالح "مسيرة من أجل حياتنا" المقرر تنظيمها في واشنطن.

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وأكد الثنائي أنه سينضم للمسيرة مع بعض الطلبة دعما لدعوات بفرض قيود على الأسلحة عقب مقتل 17 شخصا في إطلاق نار بمدرسة ثانوية في مدينة باركلاند بولاية فلوريدا الأسبوع الماضي.

وأضاف نجم هوليوود في بيان "أسرتنا ستكون هناك للوقوف إلى جانب هذا الجيل المدهش من الشباب من كل أنحاء البلاد، وباسم طفلينا إيلا وألكسندر سنتبرع بمبلغ 500 ألف دولار للمساهمة في نفقات هذا الحدث الكبير. حياة أطفالنا تعتمد عليه"، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

ويشتهر كلوني وزوجته، محامية حقوق الإنسان أمل التي وضعت التوأمين إيلا وألكسندر العام الماضي، بتقديم مبالغ مالية ضخمة لقضايا سياسية.

وكانا قد تبرعا العام الماضي بمليون دولار لمنظمة حقوقية في أعقاب مسيرة لدعاة سيادة العرق الأبيض في فرجينيا مما أدى إلى احتجاجات مقابلة من السود ووفاة امرأة.

ويشارك طلاب من مدرسة مارجوري ستونمان دوجلاس الثانوية التي شهدت الواقعة في تنظيم المسيرة.

ويواجه المشتبه به في الواقعة نيكولاس كروز الطالب السابق بالمدرسة، تهمة القتل بعد مقتل 14 طالبا وثلاثة من العاملين وإصابة أكثر من عشرة آخرين عندما فتح النار من بندقية نصف آلية في أدمى حادث قتل جماعي بمدرسة ثانوية في الولايات المتحدة.