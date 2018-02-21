طائرة على متنها 85 سباكا تهبط اضطراريا بسبب تعطل المرحاض

وأوضح الموقع أن الطائرة كانت محملة بـ85 سباكا تابعين لشركة روجكوب، الذين راحوا يسخرون من الواقعة، ويقول أحد فرانك أولسين، العضو المنتدب من شركة روجكوب والذي كان متواجدا على متن الطائرة:
كنا نود إصلاح دورة مياه الطائرة، لكن للأسف علمنا أنه لابد من إصلاح العطل من خارج الطائرة، ولم نتمكن من إرسال أحدنا خارج الطائرة على ارتفاع 10 آلاف متر.
وأكد أحد السباكين على متن الطائرة، ويدعى هانز كريستيان أوديغارد، أن الواقعة مثيرة للضحك، فعلى الرغم من عدد السباكين على متن الطائرة اضطرت للعودة بسبب عطل في المرحاض.
يشار إلى أنه تم إصلاح عطل مرحاض الطائرة فور عودتها إلى مطار أوسلو، وعاودت الإقلاع مرة أخرى، لتصل إلى وجهتها في ميونخ متأخرة عن موعد وصولها بنحو ثلاث ساعات ونصف.
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