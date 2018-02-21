سامسونغ تنتج أكبر وسيط تخزين "SSD" في العالم

أعلنت شركة سامسنوغ، عملاق الصناعات التكنولوجية، عن بدء إنتاجها لوسيط تخزين ذو حالة ثابتة أو SSD، هو الأكبر في العالم من حيث مساحة استيعابه للبيانات.

وذكر موقع TNW ، المعني بأخبار التكنولوجيا، أن شركة سامسونغ أعلنت بداية إنتاجها لوسيط تخزين ذو حالة ثابتة تبلغ مساحته الإجمالية 30.72 تيرابايت، والذي يعد الأكبر من نوعه في العالم.

وأوضح الموقع أن سامسونغ استخدمت في صناعته تكنولوجيا V-NAND، وأطلقت عليه اسم PM1643، وتسمح مساحته غير المسبوقة بتخزين 5700 فيلم سنيمائي بجودة صورة full HD، فضلا عن سرعته الفائقة في نقل البيانات، ليتسع الفارق كثيرا بينه وبين الإصدار السابق الذي بلغت مساحته 15.36 تيرابايت فقط، وتم إنتاجه في مارس/آذار عام 2016.

واستبعد الموقع أن يظهر هذا الإصدار الجديد في الحواسب الشخصية في القريب العاجل، بسبب سعره الذي لا بد وأن يكون مرتفعا، إلا أنه في الوقت ذاته رجح أن تسهم المنافسة التسويقية في تخفيض هذا السعر نسبيًا.

وفي سياق آخر، انتشرت تسرببات، خلال الأيام الماضية، عن مفاجأة جديدة، قبل أسبوع واحد من طرح شركة سامسونغ هاتف "غالاكسي إس 9".

ووفقاً لـموقع "بي جي آر" التقني المتخصص، انتشرت الشائعات بشكل لافت، حول مزايا هاتف "غالاكسي إس 10" المرتقب في العام المقبل.

وذكر الموقع التقني، أن "غالاكسي إس 10" يأتي بمعالج "سناب دراغون 855" وعبارة عن شريحة بمعيارية 7 نانو متر، ويستطيع ع دعم سرعات LTE تصل إلى 2 غيغابت في الثانية، حسبما أفاد مسرب أخبار الهواتف الشهير، رونالد كوان، لكن شركة "كوالكوم" المصنعة لم تؤكد الأمر بعد، بشكل رسمي.