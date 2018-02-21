البدء ببناء ساعة تعمل لـ10 آلاف سنة (فيديو)

بدأ العمل في الولايات المتحدة الأمريكية على بناء ساعة ستعمل لـ10 آلاف سنة دون توقف.

المشروع الذي أطلقه مؤسس وصاحب شركة أمازون، جيف بيزوس، ويهدف لبناء ساعة ميكانيكية قادرة على العمل لـ10 آلاف سنة.

بيزوس كان قد "غرد" على صفحته الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي:"قائلا بأن الساعة سيبلغ ارتفاعها 150 مترا، شاكرا كلا من داني هيليس وزاندر روز على عبقريتهما".

يذكر بأن الساعة سيتم وضعها في منطقة جبلية غرب ولاية تكساس الأمريكية، وتصل تكلفتها الإجمالية إلى 42 مليون دولار أمريكي سيقوم بصرفها بيزوس بنفسه على الساعة.