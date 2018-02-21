البدء ببناء ساعة تعمل لـ10 آلاف سنة (فيديو)

المشروع الذي أطلقه مؤسس وصاحب شركة أمازون، جيف بيزوس، ويهدف لبناء ساعة ميكانيكية قادرة على العمل لـ10 آلاف سنة.
بيزوس كان قد "غرد" على صفحته الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي:"قائلا بأن الساعة سيبلغ ارتفاعها 150 مترا، شاكرا كلا من داني هيليس وزاندر روز على عبقريتهما".
يذكر بأن الساعة سيتم وضعها في منطقة جبلية غرب ولاية تكساس الأمريكية، وتصل تكلفتها الإجمالية إلى 42 مليون دولار أمريكي سيقوم بصرفها بيزوس بنفسه على الساعة.
Installation has begun—500 ft tall, all mechanical, powered by day/night thermal cycles, synchronized at solar noon, a symbol for long-term thinking—the #10000YearClock is coming together thx to the genius of Danny Hillis, Zander Rose & the whole Clock team! Enjoy the video. pic.twitter.com/FYIyaUIbdJ— Jeff Bezos (@JeffBezos) ٢٠ فبراير، ٢٠١٨
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