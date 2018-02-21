سامسونغ وإل جي تطلقان هواتفهما الجديدة في مارس ببرشلونة

قالت مصادر في الصناعة الإلكترونية اليوم الأربعاء 21 فبراير/ شباط إن شركتي سامسونغ وإل جي للإلكترونيات ستطلقان هواتفهما الذكية في بداية شهر مارس/ آذار المقبل.

© REUTERS/ Andrew Kelly سامسونغ تنتج أكبر وسيط تخزين "SSD" في العالم

ومن المتوقع أن تحصل شركات الاتصالات على طلبات مسبقة من سامسونغ اعتبارا من 28 فبراير/ شباط الجاري، حسب يكون أول إفراج رسمي عن غالاكسي s9 في كوريا الجنوبية يوم 9 مارس/ آذار المقبل، حسب يونهاب

وسيعلن عن هاتف غالاكسي s9 في برشلونة يوم 25 من الشهر الجاري، وسيباع بـ890 دولار أمريكي.

وأكدت سامسونغ تسحينها لكاميرا الهاتف الجديد "يمكن أن ترى أكثر من أعين الناس".

أما شركة إل جي فتعرض هاتفها v30 في برشلونة أيضا حيث يعقد المؤتمر العالمي للجوال.

ويعتبر هاتف إل جي V30، الذي صدر في سبتمبر/ أيلول 2017، أحدث هاتف ذكي تنتجه الشركة، ويتمتع بكاميرا أرفع وقدرات صوتية.