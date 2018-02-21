فنان مصري: الشعب الروسي يتذوق فن النحت ويفهمه

قال الفنان التشكيلي المصري محمد عنتر إن أعمال النحاتين المصريين والعرب والأجانب دلت على تميز وتطور فني عميق لدى الجميع.

وأضاف عنتر، على هامش "سيمبوزيوم" النحت الدولي، المقام في مدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء 21 فبراير/ شباط، أن هناك حاجة قوية إلى أن يحرص الإعلام المحلي والدولي على تسليط الضوء على مثل هذه الفعاليات الفنية، لجذب الجمهور إليها.

وأشاد الفنان التشكيلي والنحات المصري بحرص عدد كبير من الروس الموجودين في مدينة الغردقة، على مطالعة الأعمال الفنية التي ينتجها الفنانون العرب والأجانب منذ بدء السيمبوزيوم في أواخر شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأوضح أن فكرته عن الشعب الروسي أنه يتذوق الفنون بشكل جيد، وهو ما تأكد منه خلال وجوده في هذه الفعالية الفنية المميزة، موضحا أن النحاتين المجتمعين في الغردقة من 22 جنسية من بينهم نحات روسي.

وطالب الفنان الشعب المصري والشعوب العربية والغربية بضرورة تشجيع هذا النوع من الفنون، لخلق مناخ أكثر إبداعا، من خلال تشجيع الفنانين ومنحهم دفعة للأمام، والأمل بأن أعمالهم تلقى رواجا لدى الجمهور العادي.