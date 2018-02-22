جنيفر لورانس ترد على منتقدي فستانها

اعتبرت الممثلة الأمريكية جنيفر لورانس انتقاد فستانها الأخير أمرا مثيرا للسخرية، وقالت إن الجدل حول "الأمور السخيفة" مثل ملابسها "لا يفيد ولا يدفعنا إلى الأمام".

وعلقت الممثلة الأمريكية على حسابها بموقع فيسبوك على من انتقدوا فستانها الأخير، وأشارت إلى أنه من تصميم "فيرساتشي"، مضيفة: "هل تعتقدون أنني سأغطي هذا الرداء المدهش بمعطف ووشاح".

وظهرت لورانس أخيرا بفستان مع ممثلين في لندن، اعتبره رواد مواقع التواصل الاجتماعي فستانا كاشفا، في الوقت الذي تقف فيه جنيفر لورانس في مكان بارد، ومع ممثلين رجال يرتدون ملابس كاملة.

جينيفر لورانس بدأت تعمل البرومو لفيلم ريد سبارو من لندن ، جنيفر ممتعة لمن تكون اون ذا رود ، ومؤخرا صايرة تلبس شغلات حلوة 🤔



هالفستان كان انتريستنغ 🤔

و العالم هناك أنهبلت عشانه ذكرهم بفستان اليزابيث هيرلي القديم

فستان ليز أجمل بكثييير 💘👌🏼 pic.twitter.com/tYBUNq40PW — S (@GosssipHere) February 21, 2018

​وقالت لورانس:"إذا أردت أن أشعر بالبرد فهذا هو خياري".