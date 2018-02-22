رئيس "الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر": المشاركون في سيمبوزيوم الغردقة "أعظم نحاتين في العالم"

قال كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة شركة الباتروس للإنتاج الفني، ورئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، ورئيس مجموعة بيك الباتروس السياحية، إن رعايته لـ"سيمبوزيوم مصر الدولي للنحت"، تشجيعا للسياحة، كونه واحدا من أكبر سيمبوزيومات العالم في الوقت الحالي من حيث عدد المشاركين وتاريخهم الكبير في عالم النحت.

وأضاف أبو علي، على هامش فعاليات سيمبوزيوم مصر الدولي للنحت، المقام بمدينة الغردقة في يومه قبل الأخير، اليوم الخميس 22 فبراير/ شباط 2018، أن الهدف من إقامة هذا السيمبوزيوم العام الحالي هو تشجيع هذه الفنون بالإضافة إلى تشجيع السياحة العربية والأجنبية.

© Sputnik. Ahmed Badr سيبموزيوم مصر الدولي للنحت

كان اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، قد أعلن عن تقديم جائزة لأفضل ثلاث أعمال فنية في أعمال سيبموزيوم مصر الدولي للنحت، المقام بمدينة الغردقة.

وأشار محافظ البحر الأحمر إلى أنه سيتم وضع أعمال النحت خلال السيبوزيوم، في ميادين الغردقة، مؤكدا على أن كل فنان سوف يتم وضع اسمه على عمله ويوضع باسمه في ميادين مدينة الغردقة.