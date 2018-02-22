فنانة روسية تشارك في "سيمبوزيوم" النحت بالغردقة بعمل مختلف ومميز

وقالت أنتونيانا، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس 22 فبراير/ شباط 2018، إنها اختارت أن تشارك هذا العام بعمل يجسد انخراط الإنسان في الحياة في عصر الآلة، حيث قررت أن يكون تمثالها من المعدن وليس من الطين أو الجبس كما فعل معظم الفنانين المشاركين في السيمبوزيوم.
وأوضحت أنتونيانا أن العمل الذي تشارك به هذا العام استغرق منها الكثير من الجهد، خاصة أنها بدأته مع بداية مسابقة السيمبوزيوم وليس قبلها، حيث إنها قامت بجهد كبير في تقطيع وتفصيل ولحام وتفصيل المعادن، ليخرج العمل بالشكل الذي رسمته داخل خيالها تماما.
كان اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، قد أعلن عن تقديم جائزة لأفضل ثلاث أعمال فنية في أعمال سيبموزيوم مصر الدولي للنحت، المقام بمدينة الغردقة، مشيرا إلى أنه سيتم وضع أعمال النحت خلال السيبوزيوم، في ميادين الغردقة، مؤكدًا على أن كل فنان سوف يتم وضع اسمه على عمله ويوضع باسمه في ميادين مدينة الغردقة.
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