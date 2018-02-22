فنانة روسية تشارك في "سيمبوزيوم" النحت بالغردقة بعمل مختلف ومميز

شاركت الفنانة التشكيلية الروسية "أنتونيانا" في سيمبوزيوم مصر الدولي للنحت بمدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر، والمقام في الفترة من 22 يناير حتى 23 فبراير/ شباط 2018.

وقالت أنتونيانا، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس 22 فبراير/ شباط 2018، إنها اختارت أن تشارك هذا العام بعمل يجسد انخراط الإنسان في الحياة في عصر الآلة، حيث قررت أن يكون تمثالها من المعدن وليس من الطين أو الجبس كما فعل معظم الفنانين المشاركين في السيمبوزيوم.

© Sputnik. Ahmed Badr الفنانة التشكيلية الروسية "أنتونيانا"

وأوضحت أنتونيانا أن العمل الذي تشارك به هذا العام استغرق منها الكثير من الجهد، خاصة أنها بدأته مع بداية مسابقة السيمبوزيوم وليس قبلها، حيث إنها قامت بجهد كبير في تقطيع وتفصيل ولحام وتفصيل المعادن، ليخرج العمل بالشكل الذي رسمته داخل خيالها تماما.

© Sputnik. Ahmed Badr الفنانة التشكيلية الروسية "أنتونيانا" مع مراسل سبوتنيك.

كان اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، قد أعلن عن تقديم جائزة لأفضل ثلاث أعمال فنية في أعمال سيبموزيوم مصر الدولي للنحت، المقام بمدينة الغردقة، مشيرا إلى أنه سيتم وضع أعمال النحت خلال السيبوزيوم، في ميادين الغردقة، مؤكدًا على أن كل فنان سوف يتم وضع اسمه على عمله ويوضع باسمه في ميادين مدينة الغردقة.