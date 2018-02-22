ما هي طريقة "4-7-8" للتخلص من الأرق والنوم في دقيقة واحدة

كشف باحثون عن طريقة بسيطة للتغلب على مشكلة الأرق وعدم القدرة على النوم، التي انتشرت في الفترة الأخيرة.

وقال العلماء إن الحل بسيط وسريع، ويجعل الإنسان يستغرق في النوم خلال دقيقة واحدة، بحسب ما نشرت صحيفة " ذا صن " البريطانية.

وأكد الباحثون الطريقة البسيطة تتلخص في استنشاق الهواء عبر الأنف لمدة 4 ثوان، ثم حبس النفس لمدة 7 ثوان، وفي الثانية الـ 8 يكون الزفير.

أطلق الباحثون على الطريقة الجديدة تسمية "4-7-8"، مشيرين إلى أنها تؤدي إلى تباطؤ معدل ضربات القلب، الذي يفضي بدوره إلى تهدئة عمل الجهاز العصبي.

وأوضحوا أن تكرار هذا التمرين لـ 3 أو4 مرات كفيلا في إيصال الإنسان إلى حالة السكون وإلى نوم عميق، خاصة وأن مشكلة الأرق وعدم القدرة على النوم، انتشرت في الفترة الأخيرة، بسبب الإرهاق والمشاكل النفسية رغم التعب الشديد.

وعلى الرغم من أن استخدام الأدوية يمكن أن يحل مشكلة الأرق، إلا أن العقاقير في هذا المجال تسبب آثارا جانبية خطيرة على الصحة البدنية والنفسية.