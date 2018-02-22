الفيلم المرشح لأوسكار كأحسن فيلم يواجه مزاعم بسرقة قصته

تقول الدعوى القضائية إن حبكة الفيلم الخيالية بين عاملة نظافة وكائن بحري مقتبسة من مسرحية أمريكية، حسب "رويترز".

وترشح فيلم "ذا شيب أوف ووتر" لـ13 جائزة أوسكار، وهي الجوائز التي توزع في حفل في الرابع من مارس/ آذار المقبل.

ورفع ديفيد ابن زيندل دعوته ضد الفيلم وأورد فيها 60 وجها للشبه بين الفيلم والمسرحية، بما فيها القصة الرئيسية.

وردت شركة توزيع الفيلم "فوكس سيرشلايت" على هذه المزاعم بأنها لا أساس لها من الصحة على الإطلاق.

وحصل سابقا فيلم "ذا شيب أوف ووتر" على جائزة غولدن غلوب لأحسن فيلم وعلى جوائز أخرى من جمعيات نقاد الولايات المتحدة.

فيلم "ذا شيب أوف ووتر" للمخرج المكسيكي جييرمو ديل تورو، ويحكي عن امرأة تحب مخلوقا غريبا.