تعرف على أنسب وقت للاستحمام

ويخلص الاستحمام ليلا — الذي يعتبر جيدا — الجسم من الأوساخ المتجمعة طوال اليوم.
وأضاف الأطباء أن غسل الوجه ليلا قبل النوم يمنع ظهور حب الشباب، وذلك بغض النظر عن الاستحمام.
ويساعد الاستحمام ليلا على تنظيم درجة حرارة الجسم، التي يمكن أن تساعدك على النوم بشكل جيد، حيث كشفت الدراسات أن الاستحمام
قبل 90 دقيقة من النوم، يساعد على الهدوء والاسترخاء، كما يمكن أن يعمل كمسكن للضغط.
ويقلل الاستحمام في الليل من مستويات الكورتيزول — هرمون الستيرويد — مما يساعد الجسم على الاستجابة للإجهاد وتنظيم السكر في الدم ومكافحة العدوى.
وقالت خبيرة النوم، الدكتورة جانيت كينيدي إن الاستحمام ليلا "يبرد الجسم بشكل طبيعي عند الاقتراب من موعد النوم، متزامنا مع إيقاع الساعة البيولوجية. ويساعد الاستحمام على رفع حرارة الجسم ما يؤدي إلى النوم بسرعة".
وفي النهاية اعتبر الخبراء أن الاستحمام ليلا قد يكون الأفضل، لأنه يعد وسيلة للاسترخاء بعد يوم طويل، وكذلك يجدد شباب البشرة، بشرط أن لا تكون المياه شديدة السخونة، وأن لا تتجاوز مدة الاستحمام 10 دقائق فقط.
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