"ناسا" تطور بذلات لرواد الفضاء فيها نظام صرف صحي

يعمل مهندسو وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، حاليا، على تطوير بذلات لرواد الفضاء، فيها نظام صرف صحي.

وستحمل البذلات الجديدة اسم "أو سي إس إس إس"، وسيرتديها رواد فضاء "ناسا" أثناء قيادتهم للجيل القادم من مركباتها "أوريون"، التي ستكون قادرة على حمل البشر في رحلات قصيرة، إلى القمر والعودة إلى الأرض مجددا، وفقا لموقع " سبيس.كوم ".

وتشرح المهندسة في "ناسا"، كريستين جونسون، وهي مصممة هذه البذلات، أن الهدف منها هو اتخاذ "ناسا" لخطط طوارئ محتملة، في حالات انخفاض ضغط الهواء داخل مركبة "أوريون"، وهو ما يتيح لرواد الفضاء أن يمارسوا حياتهم الطبيعة، من دون أن يخلعوها، مثل تناول الطعام، والتبول وقضاء حاجتهم.

وأضافت جونسون، أن هذه البذلات ستوفر حياة سهلة لرواد الفضاء، في حالات الطوارئ السابقة، خاصة وأن مدة رحلاتهم ستصل إلى 6 أيام.

وتتشابه البذلات الجديدة، مع تلك التي ارتداها رواد الفضاء في سبعينيات القرن الماضي، خلال رحلة "أبوللو" التي قاموا بها، والتي كانت تحتوي على حفاضات، ومن مميزاتها سهولة ارتدائها وخلعها.

وشرحت كريستين جونسون، أن البذلات الجديدة، ستحتوي على حقيبة برازية، تشبه إلى حد كبير تلك التي استخدمت في رحلة "أبوللو"، بالإضافة إلى أنبوبة قسطرة بالنسبة للرجال.

ولفت "سبيس.دوم" أنه لا ينبغي على رائد الفضاء أن يبقى بداخل بذلته أكثر من 10 ساعات.

يذكر أن "ناسا"، أعلنت في عام 2016، عن تنظيمها لمسابقة، لمن يبتكر بذلة لرواد الفضاء، فيها أفضل نظام للتخلص من الفضلات.